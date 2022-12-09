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Что может помочь разрешить украинский конфликт - обсудят эксперты в "Клубе редакторов"
Сегодня в цене объективная оценка реальности. В то время как Запад живет в мире, построенном на собственной лжи, восточный вектор продолжает поступательное развитие. Упор на интеграционные инициативы Евразии и меньше доверия тем, кто предавал не раз, - наша дорожная карта.
Вадим Гигин, председатель правления Белорусского общества "Знание":
Вопрос: что нам делать? И Президент говорит, что мы должны, во-первых, здраво анализировать процессы, которые происходят на Западе. Там не все так однозначно. Да, есть маргинализированные люди, которые дают адекватную оценку. Мы видим, какие идут электоральные процессы. Не надо ожидать от западных политиков, что вот он победит, как итальянцы на выборах, тут же выйдут из всех санкций. Орбан вышел из каких-то санкций? Но он проводит национально ориентированную политику. И его режим Зеленского считает напрямую врагом. Посмотрите, сколько раз Президент сказал: "Подождите, будет еще электоральная кампания в Польше в следующем году". И та истерика шовинистическая, в которую правящая партия в Польше впадает, она как раз таки этим и вызвана. Мы должны свою стратегию вырабатывать, что мы должны делать.
Что стоит за попыткой госпереворота в Германии и как беглый российский телеканал узнал, что такое демократия по-европейски? Смотрите "Клуб редакторов" 10 декабря в 19:30.
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