На смену бабьему лету в Беларусь пришла уже по-настоящему осенняя погода. Эта неделя будет дождливой и холодной, завтра сохраняется оранжевый уровень опасности и уже ожидаем первый снег, хоть и мокрый. Жилой фонд нашей страны уже согрет, в эти дни подключают к теплу и административные здания. Владельцы же частных домов вынуждены решать эти вопросы самостоятельно.

Что надо знать, чтобы печь сохраняла тепло и не приносила больших проблем - выяснял Александр Смирнов. Это последствия крупного пожара в Борисовском районе. Трагедия унесла две человеческие жизни - хозяйки дома и ее сына. Огонь вспыхнул поздно ночью и буквально в считанные секунды охватил и жилое помещение, и хозпостройку, стоявшую по соседству. Шансов на спасение у жильцов практически не было. В СК считают, что наиболее вероятная причина ЧП - неисправность печного отопления.

Именно сэндвич-дымоход стал причиной пожара в доме Владимира Чернушевича. Благо, в его случае обошлось без жертв. Сейчас мужчина не отчаивается и возводит новое жилье. Правда, сейчас техника безопасности в его семье тема номер один, ведь подрастает ребенок, а значит, и родительская опека не должна угасать. А для других его случай должен стать поучительным примером.

Александр Зелютник - профессионал с 12-летним стажем. Говорит, что ошибок эксплуатации печи может быть целая масса, а встречаются они едва ли не в каждом доме. Причем, совершают их и мастера во время закладки, и сами хозяева. Александр советует не упускать детали: если появились трещины, выпадения в облицовке или запах дыма - повод обратиться к мастеру. Зачастую люди пренебрегают простейшими правилами безопасности.

В МЧС отказались от карательных рейдов и мер. Хотя и штрафы остались, и проверки тоже. Важное отличие - людям дают практические консультации и стараются решить проблему, как говорится, до ее проявления. К примеру, при нехватке у семьи сил и средств на ремонт подключают местные власти.