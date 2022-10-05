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Что нам позволяет уверенно двигаться вперед в условиях санкций - в "Простой экономике"
Санкции не только нас не ослабили, а наоборот, укрепили нашу модель экономики. Импортозамещение уже дает результаты. А вот европейские компании потеряли огромный рынок Союзного государства. Сегодня мы уже готовы усилиться в микроэлектронике, в сложном машиностроении. А какие еще точки роста нам нужны? Алексей Авдонин разложит скрытые взаимосвязи политики и экономики в авторской рубрике "Простая экономика".
В экономике, как и в физике, любое действие вызывает противодействие.
Вот и санкции Запада заставили нас сжаться, перестроиться и действовать - оказывать экономическое сопротивление.
"Беларуси с Россией предрекали гибель, но страны работают успешно". Это высказывание Лукашенко турецкое агентство Anadolu вынесло в главный заголовок своих материалов о недавних переговорах глав Беларуси и России в Сочи.
Такие открытые заголовки - это осознание политическим истеблишментом зарубежных стран, что санкционная политика США выгодна исключительно американо-британским корпорациям, но никак не странам Европы и Азии.
У наших оппонентов вызывает ужас масштабы потерь крупнейшего рынка Союзного государства Беларуси и России.
Запущенный двумя странами процесс импортозамещения неизбежно приведет к исключению европейских товаров из союзного оборота и, как результат, к банкротству многих компаний Европы.
"И на своих самолетах будем летать, и на своих автомобилях будем передвигаться. Никакого страха нет", сказал Президент Беларуси.
3 сентября в Москве состоялась встреча глав правительств Беларуси и России. По словам Романа Головченко, рост поставок белорусской продукции на российский рынок за восемь месяцев увеличился на 12 процентов, а товарооборот Беларуси с РФ в 2022 году составит сорок пять миллиардов долларов.
По итогам встречи согласованы проекты модернизации 14 белорусских предприятий в рамках импортозамещения на общую сумму полтора миллиарда долларов.
В этот же день президент Лукашенко проводит совещание и определяет - надо развивать свое производство микроэлектроники, сложных узлов и механизмов, в частности автоматических коробок передач.
Сейчас за микросхемы Россия готова платить любые деньги.
Одновременно европейский бизнес не спешит полностью разрывать экономические связи с Беларусью.
Ряд оппозиционных СМИ крайне взволновала информация об объемах экспорта Беларуси продовольствия в страны ЕС - 40-50 миллионов евро ежемесячно.
Помимо продовольствия в июне имел место рост к началу 2022 года поставок Беларусью электрооборудования и электроники в страны Евросоюза - 26 и 33 процента соответственно.
Сейчас в условиях нарастания проблем с продовольствием и угрозы голодных бунтов для стран Европы крайне важно восстановить сотрудничество с нашей республикой в аграрной сфере - закупать удобрение, рапс, зерно.
Вот и испанское издание Euroweeklynews и турецкое Anadolu активно обсуждают запрет на продажу белорусских удобрений на мировом рынке.
Беларусь была и остается надежным партнером. Действия Минска всегда направлены на сохранение взаимовыгодного сотрудничества и обеспечение в стране безопасных условий работы зарубежных компаний.
По словам министра экономики А.Червякова, мы сейчас находимся в восстановительной динамике, экономика с каждым месяцем набирает темпы.
Такое движение вверх привлекает инвесторов - им нужны стабильность и рост.
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