Что нам позволяет уверенно двигаться вперед в условиях санкций - в "Простой экономике"

Санкции не только нас не ослабили, а наоборот, укрепили нашу модель экономики. Импортозамещение уже дает результаты. А вот европейские компании потеряли огромный рынок Союзного государства. Сегодня мы уже готовы усилиться в микроэлектронике, в сложном машиностроении. А какие еще точки роста нам нужны? Алексей Авдонин разложит скрытые взаимосвязи политики и экономики в авторской рубрике "Простая экономика".

В экономике, как и в физике, любое действие вызывает противодействие.

Вот и санкции Запада заставили нас сжаться, перестроиться и действовать - оказывать экономическое сопротивление.

"Беларуси с Россией предрекали гибель, но страны работают успешно". Это высказывание Лукашенко турецкое агентство Anadolu вынесло в главный заголовок своих материалов о недавних переговорах глав Беларуси и России в Сочи.

Такие открытые заголовки - это осознание политическим истеблишментом зарубежных стран, что санкционная политика США выгодна исключительно американо-британским корпорациям, но никак не странам Европы и Азии.

У наших оппонентов вызывает ужас масштабы потерь крупнейшего рынка Союзного государства Беларуси и России.

Запущенный двумя странами процесс импортозамещения неизбежно приведет к исключению европейских товаров из союзного оборота и, как результат, к банкротству многих компаний Европы.

"И на своих самолетах будем летать, и на своих автомобилях будем передвигаться. Никакого страха нет", сказал Президент Беларуси.

3 сентября в Москве состоялась встреча глав правительств Беларуси и России. По словам Романа Головченко, рост поставок белорусской продукции на российский рынок за восемь месяцев увеличился на 12 процентов, а товарооборот Беларуси с РФ в 2022 году составит сорок пять миллиардов долларов.

По итогам встречи согласованы проекты модернизации 14 белорусских предприятий в рамках импортозамещения на общую сумму полтора миллиарда долларов.

В этот же день президент Лукашенко проводит совещание и определяет - надо развивать свое производство микроэлектроники, сложных узлов и механизмов, в частности автоматических коробок передач.

Сейчас за микросхемы Россия готова платить любые деньги.

Одновременно европейский бизнес не спешит полностью разрывать экономические связи с Беларусью.

Ряд оппозиционных СМИ крайне взволновала информация об объемах экспорта Беларуси продовольствия в страны ЕС - 40-50 миллионов евро ежемесячно.

Помимо продовольствия в июне имел место рост к началу 2022 года поставок Беларусью электрооборудования и электроники в страны Евросоюза - 26 и 33 процента соответственно.

Сейчас в условиях нарастания проблем с продовольствием и угрозы голодных бунтов для стран Европы крайне важно восстановить сотрудничество с нашей республикой в аграрной сфере - закупать удобрение, рапс, зерно.

Вот и испанское издание Euroweeklynews и турецкое Anadolu активно обсуждают запрет на продажу белорусских удобрений на мировом рынке.

Беларусь была и остается надежным партнером. Действия Минска всегда направлены на сохранение взаимовыгодного сотрудничества и обеспечение в стране безопасных условий работы зарубежных компаний.

По словам министра экономики А.Червякова, мы сейчас находимся в восстановительной динамике, экономика с каждым месяцем набирает темпы.