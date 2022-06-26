Что нам стоит дом построить: министр архитектуры и строительства Беларуси об изменениях в законодательстве

Это планомерная работа. В текущем году особое внимание уделено строительству индивидуального жилья. У нас в стране действительно его строится достаточно много. В прошлом году мы построили 44 % от общего ввода, в текущем году мы превышаем этот удельный показатель и у нас чуть больше половины всего жилья строится в индивидуальном исполнении. Поэтому, на мой взгляд, действие этого указа своевременно поможет людям решить, возможно, излишние бюрократические проволочки и упростить сам процесс строительства. "Не нужно будет ходить за дополнительными разрешительными документами, не нужно будет согласовывать проектно-сметную документацию, в принципе, как и разрабатывать. Если уверен в своих силах и доверяешь собственному познанию в строительстве, не нужно будет вводить объект в эксплуатацию, не нужно будет обращаться в исполком. Единственное, что будет нужно: иметь в наличии документы на участок, чтобы это была твоя собственность, и необходимо по завершению строительства зарегистрировать это строение в соответствующих органах регистрации. На этом все!" - поделился министр архитектуры и строительства Беларуси.

Руслан Пархамович, министр архитектуры и строительства Беларуси