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Что нам стоит дом построить: министр архитектуры и строительства Беларуси об изменениях в законодательстве
Предстоит ли революция в строительстве? И какой план действий для желающих обзавестись частными квадратными метрами вдали от кольцевой?
Это планомерная работа. В текущем году особое внимание уделено строительству индивидуального жилья. У нас в стране действительно его строится достаточно много. В прошлом году мы построили 44 % от общего ввода, в текущем году мы превышаем этот удельный показатель и у нас чуть больше половины всего жилья строится в индивидуальном исполнении. Поэтому, на мой взгляд, действие этого указа своевременно поможет людям решить, возможно, излишние бюрократические проволочки и упростить сам процесс строительства."Не нужно будет ходить за дополнительными разрешительными документами, не нужно будет согласовывать проектно-сметную документацию, в принципе, как и разрабатывать. Если уверен в своих силах и доверяешь собственному познанию в строительстве, не нужно будет вводить объект в эксплуатацию, не нужно будет обращаться в исполком. Единственное, что будет нужно: иметь в наличии документы на участок, чтобы это была твоя собственность, и необходимо по завершению строительства зарегистрировать это строение в соответствующих органах регистрации. На этом все!" - поделился министр архитектуры и строительства Беларуси.
Полностью интервью министра архитектуры и строительства Беларуси Руслана Пархамовича смотрите здесь.
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