Что Наталья Кочанова передала в благотворительный фонд Алексея Талая?

Проект, как дань уважения нашим предкам за Победу в Великой Отечественной войне. Скульптура "Живая память благодарных поколений" продолжает объединять молодежь, современников и ветеранов по всей стране. К марафону сбора советских монет - символа общего прошлого - присоединился и Совет Республики. Председатель верхней палаты парламента Наталья Кочанова передала собранное в благотворительный фонд имени Алексея Талая. Монеты переплавят для основания скульптуры. В столице ее откроют в преддверии Дня Независимости. Аналогичные памятники появятся также в Бресте и Москве.