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Что не поделили беглый Францкевич и полк Калиновского? Подробности в проекте "Ремарка"

Что не поделили беглый Францкевич и полк Калиновского? Подробности в проекте "Ремарка"

У полка Калиновского и беглого Францкевича разногласия. Даже общие враги не смогли сплотить.

Они со мной не дружат из-за того, что я, честно сказать, вообще не знал ни сном ни духом, что Литвин дружил с командиром. Я зашел в Бучу на третий день после зачистки, очередной раз, когда я привез гуманитарку, мне говорят: "Пошли, я тебя познакомлю с администрацией". Он мне говорит: "Слушай, в рамках декоммунизации переименовывают улицы". Я говорю бучанской организации: "Слушайте, может переименовать улицу". И вот они обиделись, второй раз обиделись, что я сделал выставку с женами героев и начал возить по Украине.
Алексей Францкевич, руководитель фонда "Вольная Беларусь"

Обидчивые нынче калиновцы стали, там что-то не поделили, недодали, не доиграли. Все воюют даже не за деньги - на азарте, кто кого больше уничтожит, будет ли это "Азов" или "Террор" и кто потом на этом похайпится - "хаб Жаркевича" или фонд Францкевича. Забыли в этом уравнении еще одну переменную - обычные граждане, которые просто хотят мира, пока их власть развлекается как может.

Их послали тупо на убой, а они гордятся этой операцией, она даже на сайте ГУР висит, как они там…
Алексей Францкевич, руководитель фонда "Вольная Беларусь"

Украина воюет до последнего украинца и до последнего наемника. Вызвать жалость, ведь так объединяет общее горе. Чтобы в музее было как можно больше вещей, которые ценны как память, чтобы на билбордах появлялось больше новых лиц, а это выгодно - есть о чем говорить. Цель же такая. Существует еще одна проблема и одна из самых главных - документ, удостоверяющий личность. Подробности смотрите в видео.

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