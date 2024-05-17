Что не поделили беглый Францкевич и полк Калиновского? Подробности в проекте "Ремарка"

Они со мной не дружат из-за того, что я, честно сказать, вообще не знал ни сном ни духом, что Литвин дружил с командиром. Я зашел в Бучу на третий день после зачистки, очередной раз, когда я привез гуманитарку, мне говорят: "Пошли, я тебя познакомлю с администрацией". Он мне говорит: "Слушай, в рамках декоммунизации переименовывают улицы". Я говорю бучанской организации: "Слушайте, может переименовать улицу". И вот они обиделись, второй раз обиделись, что я сделал выставку с женами героев и начал возить по Украине.

Алексей Францкевич, руководитель фонда "Вольная Беларусь"

