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Что несли в рюкзаках диверсанты СБУ на территорию Беларуси и как их завербовали украинские спецслужбы

Комитет госбезопасности уже раскрыл новые подробности задержания. Перешедшие со стороны Украины границу были задержаны в результате проведения контртеррористической операции в Лельчицком районе. Почему она была необходима? Все дело в особой тактике, которую использовали нелегалы: группа лиц проникла в нашу страну в рассеянном порядке, а места перехода были выбраны наиболее труднодоступные - лесисто-болотистая местность.

Поражает содержимое рюкзаков диверсантов - взрывные устройства, которые можно активировать удаленно. В контексте предстоящих на следующей неделе выборов в Беларуси это вызывает особые опасения и заставляет задуматься о возможных намерениях спецслужб Украины. Евгений Горин о том, что известно на данный момент.

Конечно, понимал, я сделал это по заданию СБУ. Мне про деньги они не говорили, что они что-то заплатят. Пообещали, что закроют дело и все.
Павел Кабарчук, задержанный диверсант СБУ


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Я понимал, что там что-то серьезное. Может, взрывчатка какая-то.
Сергей Кабарчук, задержанный диверсант СБУ

Украинские диверсанты перешли белорусскую границу в ночь на 15 февраля. Пограничники зафиксировали проникновение. В Лельчицком районе блокируется - вводится контртеррористическая операция. Задержана часть группы нарушителей - это отец и сын. Сергей Кабарчук, 1963 года рождения. Житель поселка городского типа Старая Выжевка Ковельского района Волынской области, а также его сын Павел Кабарчук, 1993 года рождения.

В Украине у меня суд. Меня подставили. Статья 309-я, лишение свободы сроком от 9 до 12 лет. Ко мне подошел человечек, представился, что он из СБУ, сказал, что есть такая работа - в Беларусь протащить товар, где-то закопать и все. И мы ваше дело замнем. Я подумал, почему не использовать такой шанс.
Сергей Кабарчук, задержанный диверсант СБУ

Кабарчук-старший в прошлом украинский пограничник. После увольнения с двумя сыновьями занялся контрабандой. Местные стали называть его прозвищем Батлер. А его сыновей соответственно Батлеры малые. Схема сотрудничества жителей украинского приграничья стандартная - спецслужбы ГУР или СБУ предлагают помочь в решении проблем. Например, закрыть дело, которое могут открыть по самым разным причинам.

Сели в их машину, еще он взял два человека, и пошли к вам (в Беларусь - Прим.).
Сергей Кабарчук, задержанный диверсант СБУ


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Подвезли к границе, метров 250 осталось идти. Подход к границе заминирован. Он сказал, что я вам покажу, как обойти. Он говорит: "Лучше идите болотами, потому что дорога заминирована". Под самой границей мин не должны были ставить. Он говорит, что сам не знает, он мин не ставил и не знает, кто их ставил. Мы вышли к знаку нашей государственной границы, там колючка. Отец взял все четыре рюкзака на себя. Я шел с тепловизором впереди, смотрел. Отец шел сзади. Взрывчатку надо было оставить здесь (в Беларуси) и сделать фотографии и геолокацию. Сработаете и все закроем, пообещали. "Вы занесите, сделайте, а там приедут, заберут и увезут. Эсбэушники это. Видно по людям, что это спецслужбы, что они заинтересованы. Они понимали, кого они ищут, что им надо. Они приехали и прямо сказали, вы там ходили, вы знаете дороги, работайте.
Павел Кабарчук, задержанный диверсант СБУ

Взрывные устройства членам ДРГ были переданы украинскими спецслужбистами непосредственно перед переходом белорусской границы.

Обнаружен пластиковый корпус, который был снаряжен пластично-взрывчатым веществом, предположительно 1,5-2 кг. 2 электродетонатора, которые запитывались от аккумуляторных батарей, также был присоединен к данному устройству пульт дистанционного взвода. Ключ от автомобиля. В следующем пакете был обнаружен GPS-трекер, навигатор без взрывчатых веществ, 2 сим-карты. В третьем пакете - гимнастический тубус, снаряженный пластично-взрывчатым веществом, куда был установлен пульт дистанционного возведения, электродетонатор, аккумуляторные батареи, сим-карты и предположительно датчик дистанционного взведения, так как антенна и сим-карта с аккумуляторной батареей. В следующем пакете были стандартные кассетные авиабомбы 2,5 кг, которые снаряжаются тротилом. Плюс были снаряжены пластично-взрывчатым веществом для фиксации электродетонаторов. 2 электродетонатора, 2 аккумулятора к ним крепились. Камера, пульт управления дистанционного, а также телефон и деньги.
Специалист саперно-пиротехнической группы


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В ходе контртеррористической операции задержан и гражданин Беларуси Виталий Власюк, 1970 года рождения, житель Бреста, а также иные лица. Переносимые диверсантами взрывные устройства предназначались для проведения терактов в России и Беларуси.

В ходе первоначальных следственных действий установлено, что задачу по заброске в Республику Беларусь средств поражения для совершения актов терроризма отец и сын Кабарчуки получили от сотрудников Службы безопасности Украины. При этом их ввод на территорию Республики Беларусь осуществляли сотрудники СБУ во взаимодействии с Государственной пограничной службой Украины, сотрудники которой осуществляли визуальную техническую разведку для обеспечения безопасного нелегального перехода государственной границы. В отношении задержанных Следственным управлением КГБ возбуждены уголовные дела по ст.13 и ст.289 (приготовление к акту терроризма), ст.358 – прим. (агентурная деятельность) УК. Подозреваемые сотрудничают со следствием и дают признательные показания.
Константин Бычек, начальник Следственного управления КГБ Беларуси

В ходе проведения контртеррористической операции отмечалась активность ведения воздушной и других видов разведки в районе ее проведения. Украинские спецслужбы пытались установить обстоятельства провала диверсионно-разведывательной группы и принять меры по нейтрализации негативных последствий для Украины. Следственные действия продолжаются. Более подробная информация будет предоставлена позже.

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