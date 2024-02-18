Что несли в рюкзаках диверсанты СБУ на территорию Беларуси и как их завербовали украинские спецслужбы

Подвезли к границе, метров 250 осталось идти. Подход к границе заминирован. Он сказал, что я вам покажу, как обойти. Он говорит: "Лучше идите болотами, потому что дорога заминирована". Под самой границей мин не должны были ставить. Он говорит, что сам не знает, он мин не ставил и не знает, кто их ставил. Мы вышли к знаку нашей государственной границы, там колючка. Отец взял все четыре рюкзака на себя. Я шел с тепловизором впереди, смотрел. Отец шел сзади. Взрывчатку надо было оставить здесь (в Беларуси) и сделать фотографии и геолокацию. Сработаете и все закроем, пообещали. "Вы занесите, сделайте, а там приедут, заберут и увезут. Эсбэушники это. Видно по людям, что это спецслужбы, что они заинтересованы. Они понимали, кого они ищут, что им надо. Они приехали и прямо сказали, вы там ходили, вы знаете дороги, работайте.

Павел Кабарчук, задержанный диверсант СБУ