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Что несли в рюкзаках диверсанты СБУ на территорию Беларуси и как их завербовали украинские спецслужбы
Комитет госбезопасности уже раскрыл новые подробности задержания. Перешедшие со стороны Украины границу были задержаны в результате проведения контртеррористической операции в Лельчицком районе. Почему она была необходима? Все дело в особой тактике, которую использовали нелегалы: группа лиц проникла в нашу страну в рассеянном порядке, а места перехода были выбраны наиболее труднодоступные - лесисто-болотистая местность.
Поражает содержимое рюкзаков диверсантов - взрывные устройства, которые можно активировать удаленно. В контексте предстоящих на следующей неделе выборов в Беларуси это вызывает особые опасения и заставляет задуматься о возможных намерениях спецслужб Украины. Евгений Горин о том, что известно на данный момент.
Конечно, понимал, я сделал это по заданию СБУ. Мне про деньги они не говорили, что они что-то заплатят. Пообещали, что закроют дело и все.
Я понимал, что там что-то серьезное. Может, взрывчатка какая-то.
Украинские диверсанты перешли белорусскую границу в ночь на 15 февраля. Пограничники зафиксировали проникновение. В Лельчицком районе блокируется - вводится контртеррористическая операция. Задержана часть группы нарушителей - это отец и сын. Сергей Кабарчук, 1963 года рождения. Житель поселка городского типа Старая Выжевка Ковельского района Волынской области, а также его сын Павел Кабарчук, 1993 года рождения.
В Украине у меня суд. Меня подставили. Статья 309-я, лишение свободы сроком от 9 до 12 лет. Ко мне подошел человечек, представился, что он из СБУ, сказал, что есть такая работа - в Беларусь протащить товар, где-то закопать и все. И мы ваше дело замнем. Я подумал, почему не использовать такой шанс.
Кабарчук-старший в прошлом украинский пограничник. После увольнения с двумя сыновьями занялся контрабандой. Местные стали называть его прозвищем Батлер. А его сыновей соответственно Батлеры малые. Схема сотрудничества жителей украинского приграничья стандартная - спецслужбы ГУР или СБУ предлагают помочь в решении проблем. Например, закрыть дело, которое могут открыть по самым разным причинам.
Сели в их машину, еще он взял два человека, и пошли к вам (в Беларусь - Прим.).
Подвезли к границе, метров 250 осталось идти. Подход к границе заминирован. Он сказал, что я вам покажу, как обойти. Он говорит: "Лучше идите болотами, потому что дорога заминирована". Под самой границей мин не должны были ставить. Он говорит, что сам не знает, он мин не ставил и не знает, кто их ставил. Мы вышли к знаку нашей государственной границы, там колючка. Отец взял все четыре рюкзака на себя. Я шел с тепловизором впереди, смотрел. Отец шел сзади. Взрывчатку надо было оставить здесь (в Беларуси) и сделать фотографии и геолокацию. Сработаете и все закроем, пообещали. "Вы занесите, сделайте, а там приедут, заберут и увезут. Эсбэушники это. Видно по людям, что это спецслужбы, что они заинтересованы. Они понимали, кого они ищут, что им надо. Они приехали и прямо сказали, вы там ходили, вы знаете дороги, работайте.
Взрывные устройства членам ДРГ были переданы украинскими спецслужбистами непосредственно перед переходом белорусской границы.
Обнаружен пластиковый корпус, который был снаряжен пластично-взрывчатым веществом, предположительно 1,5-2 кг. 2 электродетонатора, которые запитывались от аккумуляторных батарей, также был присоединен к данному устройству пульт дистанционного взвода. Ключ от автомобиля. В следующем пакете был обнаружен GPS-трекер, навигатор без взрывчатых веществ, 2 сим-карты. В третьем пакете - гимнастический тубус, снаряженный пластично-взрывчатым веществом, куда был установлен пульт дистанционного возведения, электродетонатор, аккумуляторные батареи, сим-карты и предположительно датчик дистанционного взведения, так как антенна и сим-карта с аккумуляторной батареей. В следующем пакете были стандартные кассетные авиабомбы 2,5 кг, которые снаряжаются тротилом. Плюс были снаряжены пластично-взрывчатым веществом для фиксации электродетонаторов. 2 электродетонатора, 2 аккумулятора к ним крепились. Камера, пульт управления дистанционного, а также телефон и деньги.
В ходе контртеррористической операции задержан и гражданин Беларуси Виталий Власюк, 1970 года рождения, житель Бреста, а также иные лица. Переносимые диверсантами взрывные устройства предназначались для проведения терактов в России и Беларуси.
В ходе первоначальных следственных действий установлено, что задачу по заброске в Республику Беларусь средств поражения для совершения актов терроризма отец и сын Кабарчуки получили от сотрудников Службы безопасности Украины. При этом их ввод на территорию Республики Беларусь осуществляли сотрудники СБУ во взаимодействии с Государственной пограничной службой Украины, сотрудники которой осуществляли визуальную техническую разведку для обеспечения безопасного нелегального перехода государственной границы. В отношении задержанных Следственным управлением КГБ возбуждены уголовные дела по ст.13 и ст.289 (приготовление к акту терроризма), ст.358 – прим. (агентурная деятельность) УК. Подозреваемые сотрудничают со следствием и дают признательные показания.
В ходе проведения контртеррористической операции отмечалась активность ведения воздушной и других видов разведки в районе ее проведения. Украинские спецслужбы пытались установить обстоятельства провала диверсионно-разведывательной группы и принять меры по нейтрализации негативных последствий для Украины. Следственные действия продолжаются. Более подробная информация будет предоставлена позже.
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