Что ни подворье - то самобытность. Чем удивляли ремесленники на празднике в Александрии

Много ярких эмоций оставил в соцсетях фестиваль "Александрия собирает друзей". Селфи с праздника разлетелись по всему миру, демонстрируя, насколько белорусы мирные люди, ценящие спокойствие, созидающие, сохраняющие традиции.

Впечатления собрал репортер АТН Андрей Ястребов.

Праздник Купалье в Александрии в нынешнем году собрал еще больше гостей и участников, в том числе из России, Азербайджана, Узбекистана. Получился настоящий венок из песен, ремесел, народных традиций.

Километровые торговые ряды и фудкорты, аттракционы, подворья и мастера. Александрия умеет собирать друзей. Рядом с павильонами из Гомеля ремесленники из Магадана и Волгограда.

"Решили удивить белорусов такими вот сумочками из рыбьей кожи", - рассказала руководитель магаданского Центра народных художественных промыслов и ремесел Елена Бережная.

"Уже 6 лет занимаюсь лоскутным шитьем. Люблю шить старинные лоскутные салфетки", - делится своим увлечением мастерица из России Мария Филатова.

А с юга Архангельской области мастера привезли изделия из бересты. Казалось бы, знакомый белорусам материал, но за пару секунд мастер превращает его… в музыкальный инструмент.

Белорусы тоже не отстают: майор из Гомеля привез уникальную технологию ткачества, а артист из Браслава секреты травников.

Евгений Набеев, руководитель народного театра миниатюр Браславского районного центра культуры:

Моя прабабка очень известная травница в наших местах. Лечила всех людей. Прожила 102 года. Сегодня мы готовим свечи-пожелания. Обворачиваем свечу травой, она красиво так горит, так потрескивает, пахнет.

И что ни подворье - то самобытность, хороводы, угощения. Гости в восторге от фестиваля.

"Очень нравится, мы приезжаем каждый год сюда. Фестиваль прославляет нашу белорусскую культуру, заставляет помнить наши корни", - делятся впечатлениями белорусы.

"Благодарны Президенту за то, что он у нас есть, что у нас порядок, что мы можем радоваться таким праздникам", - говорит гостья фестиваля.

Фестиваль из года в год крепнет. У него особая атмосфера, особая сила. А знаете, почему? Потому что здесь все очень по-настоящему, все искренне. И мы показываем всему миру, как надо дружить. Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси

Многочисленные концертные площадки, тонны сувениров, встречи со звездами. Подарки вручены и победителям проекта "Властелин села". Гран-при остался в Могилевской области - у семьи Сергея и Инны Тарелко из Кличевского района.