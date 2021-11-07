Что новое может появиться в Конституции Беларуси, смотрите сегодня в "Главном эфире"

Институт семьи и традиционные ценности - один из приоритетов Беларуси. Государство выступает за преемственность поколений и развитие национальных устоев. Этому особое внимание будет уделено и в обновленной Конституции. Сейчас проект Основного закона находится в достаточно высокой степени готовности, работа над документом продолжается - рассказала нашему телеканалу Светлана Любецкая - член Конституционной комиссии. Кроме этого, по ее словам, отдельно в обновленном проекте остановились и на вопросах патриотизма и исторической памяти.