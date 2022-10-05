Что нужно для поддержания хорошего психического здоровья?

Всемирный день психического здоровья отмечается 10 октября. И, как пишет Минздрав, День психического здоровья в 2022 году, проводимый в мире и Беларуси, призван обратить внимание на проблемы, связанные с психическим состоянием человека и поддержкойлюдей с подобными заболеваниями, информировать население о способах укрепления психического здоровья и мерах профилактики заболеваний.

Основные составляющие здоровья психики - крепкая нервная система, здоровье ума, тела и духа. Оно не обусловлено только отсутствием заболевания. Это состояние комплексного благополучия, позволяющее справиться с любой жизненной трудностью.

Ежегодно от психических расстройств страдают 450 млн человек. Как правило, мужчин это затрагивает уже в юности, а женщины сталкиваются с психоэмоциональными нарушениями к тридцати годам.

Нельзя отрицать тот факт, что сохранить адекватность в век стрессов нелегко. Нужно не допустить наступления состояния, которое может привести к психическому расстройству. Для того, чтобы никогда не пришлось столкнуться с психическими заболеваниями, важно не лечить последствия, а предупреждать и предотвращать возможное наступление недуга.

Физическое и психическое состояние человека тесно взаимосвязаны. Существует несколько правил для поддержания здорового тела и духа:

спорт и правильное питание. Сбалансированный рацион и умеренная физическая нагрузка - залог крепких сосудов, нервной системы и сильного иммунитета;

глубокий сон не менее 7-8 часов. Сон способствует быстрому восстановлению организма, а соответственно, большей стойкости к стрессовым ситуациям;

хобби, увлечение по душе. Неоднократно доказано, что занятие любимым делом заставляет организм выделять "гормон радости";

общение с интересными и позитивными людьми. Положительно настроенный человек заряжает окружающих энергией, питая и себя, и других;

умение и возможность выговориться. Вредно скрывать негативные эмоции и замыкаться в себе. Накопленные из года в год обиды, недосказанность, непонимание и стресс могут вылиться в серьезные психические расстройства;

жить настоящим временем. Не стоит жить прошлым - его не вернуть. Не нужно жить и будущим - его еще нет, и никто не знает, каким оно будет.Настоящее - вот то, чем стоит наслаждаться в полной мере;

оказание помощи. Милосердие делает человека человеком. Дарите друзьям, родным и близким, даже незнакомым людям доброту, советы, реальную помощь. Вы получите в ответ благодарность. А благодарность - это позитивные эмоции.

Психиатрическую помощь в системе здравоохранения республики осуществляют организации здравоохранения, связанные с охраной психического здоровья.

Во всех областях Беларуси иМинске создана и функционирует круглосуточная служба экстренной психологической помощи по телефону доверия. Указанная помощь оказывается высококвалифицированными специалистами в области психологиибесплатно и анонимно.

Позвонить в службу экстренной психологической помощи жители Брестской области могут по телефону 8(0162) 25 57 27, Витебской - 8(0212) 61 60 60, Гомельской - 8(0232) 31 51 61, Гродненской - 8(0152) 39 83 31, 8(0152) 39 83 28, Могилевской - 8(0222) 71 11 61, Минской - 8(017) 270 24 01, 8(029) 899 04 01.

В Минске взрослые могут обратиться по номерам 8(017) 352 44 44, 8(017) 304 43 70, дети - 8(017) 263 03 03.

Республиканская "Детская телефонная линия" работает по номеру 8(801) 100 16 11.