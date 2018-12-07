Стоит ли бояться европротокола, и что нужно знать, если вы стали участником дорожного конфликта?

С приходом зимы особенно актуальной становится тема автострахования. Так, сумму европротокола могут увеличить до 600 евро, а само оформление перевести в электронный вид. В Белорусском бюро по транспортному страхованию считают, что это поможет избежать вызова ГАИ при мелких ДТП. Как показывает практика, в стране за год происходит около 70 тысяч аварий, но только треть из них оформляется участниками ДТП. В это же время привлечение оперативных служб - дело затратное не только с финансовой точки зрения, но и эргономики. Что нужно знать и чем владеть, если вы стали участником дорожного конфликта? В нюансах разбирался Александр Смирнов .

Такая картина не редкость для любого города. Ограниченная видимость, необдуманность или невнимательность, риск и как следствие мелкое ДТП. В такой ситуации может оказаться практически любой водитель. А вот как разрешить ситуацию - есть несколько выходов. Как показывает практика, у каждого участника авария есть свой взгляд на ситуацию, соответственно и основания принимать то или иное решение. Здесь без вызова ГАИ не обошлось.



Как правильно оценивать ситуацию, стоит ли бояться европротокола - мы отправились выяснять в Белорусское бюро по транспортному страхованию. Именно эта организация курирует белорусских страховщиков и внедряет в жизнь мировой опыт. По статистике, только треть аварий оформляется самими участниками ДТП, хотя этот показатель в идеале увеличить вдвое - до 50 тысяч в год. Для удобства водителей процесс оформления страхового извещения максимально упрощают. К примеру, сейчас прорабатывается возможность перевода бланка в электронный вид. При этом уже внедрена возможность проверки действия страховки на тот или иной автомобиль. Это важное условие для правомерности самостоятельного оформления ДТП.



По статистике, в зимний период количество аварий увеличивается на 30 %, а соответственно и нагрузка на оперативные службы. Для удобства сейчас каждая компания вместе с оформлением автомобильной страховки выдает бланк европротокола. Но при этом, отмечают специалисты, желание повысить даже собственную юридическую грамотность у самих водителей хромает. Правила, по которым заполняется страховое извещение, написаны с обратной стороны бланка. Они не сложные, но выполнять их необходимо неукоснительно. Так называемый европротокол можно заполнить, даже если авария произошла с участием авто на иностранной регистрации. Главное, чтобы у водителя была оформлена зеленая карта. По словам специалистов, любой конфликт можно решить быстро и цивилизованно.