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Что нужно знать перед службой в армии
В весенний призыв ряды новобранцев белорусской армии пополнят тысячи молодых ребят из всех уголков нашей страны. "Утренний дозор на 360" побывал в центре подготовки к армии и выяснил, что нужно молодым парням для того, чтобы служба в армии прошла успешно.
В мае 2020 года призывники отправятся в воинские части Беларуси. Вооруженные силы предъявляют специальные требования и выставляют нормативы для проверки силы и выносливости молодого бойца.
Новобранцу не помешает хотя бы минимальная теоретическая подготовка по воинским дисциплинам, да и в стрелковом оружии разбираться - отличное умение в начале службы. И, конечно, без строевой подготовки никуда.
Предвоенная подготовка, которую сейчас проходят ребята, очень похожа на то, с чем они столкнутся в настоящей армии.
Молодым парням не мешало бы пройти курсы шитья. И я не шучу. Многие мужчины даже в руках не держали иголку. К слову, новобранцы пришивают себе подворотнички, поэтому неплохо бы потренироваться перед уходом в часть.
Совсем скоро в весенний призыв ряды новобранцев белорусской армии пополнят тысячи молодых ребят из всех уголков нашей страны. Желаем юношам удачи и легкой службы.
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