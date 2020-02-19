Что нужно знать перед службой в армии

В весенний призыв ряды новобранцев белорусской армии пополнят тысячи молодых ребят из всех уголков нашей страны. "Утренний дозор на 360" побывал в центре подготовки к армии и выяснил, что нужно молодым парням для того, чтобы служба в армии прошла успешно.



В мае 2020 года призывники отправятся в воинские части Беларуси. Вооруженные силы предъявляют специальные требования и выставляют нормативы для проверки силы и выносливости молодого бойца.



Новобранцу не помешает хотя бы минимальная теоретическая подготовка по воинским дисциплинам, да и в стрелковом оружии разбираться - отличное умение в начале службы. И, конечно, без строевой подготовки никуда.



Предвоенная подготовка, которую сейчас проходят ребята, очень похожа на то, с чем они столкнутся в настоящей армии.



Молодым парням не мешало бы пройти курсы шитья. И я не шучу. Многие мужчины даже в руках не держали иголку. К слову, новобранцы пришивают себе подворотнички, поэтому неплохо бы потренироваться перед уходом в часть.



Совсем скоро в весенний призыв ряды новобранцев белорусской армии пополнят тысячи молодых ребят из всех уголков нашей страны. Желаем юношам удачи и легкой службы.



