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Что облисполком подарил воспитанникам ДЮСШ №1 Светлогорского района?
Подарок воспитанникам детско-юношеской спортивной школа № 1 Светлогорского района сделали местный облисполком и спонсоры. Это спортивная экипировка и инвентарь для занятий тхэквондо. В школе открыто 7 спортивных отделений, оттачивают свое мастерство почти 700 школьников. Занимаются боксом, плаванием, греко-римской борьбой, каждый четвертый ученик -тхэквондо. Успехи не малые - в этом году воспитанница Анастасия Смирнова завоевала золото на республиканской спартакиаде по тхэквондо, в прошлом - Александра Тамилович заняла второе место среди кадетов на чемпионате Европы.
- Надеюсь на новые победы. Я тренируюсь по 2 часа в день 6 дней в неделю.
- Родители отправили или это был твой сознательный выбор?
- Ну да, родители, потом мне понравилось.
У нас самая масштабная школа на районе, семь отделений, в которое входят отделения тхэквондо, баскетбол, бадминтон, борьба греко-римская, бокс, плавание, теннис. Помощь идет, и мы рассчитываем на все федерации. Мы закупаем сами спортинвентарь и власти местные.
Ко многим олимпийским видам спорта внимание должно быть соответствующее. Консолидированные усилия вместе на спортивных площадках, представители Гомельщины обязательно заявят о себе.
Этот олимпийский вид спорта сейчас очень популярен среди молодежи. В Гомельской области, кроме Светлогорской детско-юношеской школы, тхэквондо занимаются ребята в Жлобине, Гомеле. Открыто отделение в Петрикове.
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