Что облисполком подарил воспитанникам ДЮСШ №1 Светлогорского района?

Подарок воспитанникам детско-юношеской спортивной школа № 1 Светлогорского района сделали местный облисполком и спонсоры. Это спортивная экипировка и инвентарь для занятий тхэквондо. В школе открыто 7 спортивных отделений, оттачивают свое мастерство почти 700 школьников. Занимаются боксом, плаванием, греко-римской борьбой, каждый четвертый ученик -тхэквондо. Успехи не малые - в этом году воспитанница Анастасия Смирнова завоевала золото на республиканской спартакиаде по тхэквондо, в прошлом - Александра Тамилович заняла второе место среди кадетов на чемпионате Европы.

- Надеюсь на новые победы. Я тренируюсь по 2 часа в день 6 дней в неделю.



- Родители отправили или это был твой сознательный выбор?



- Ну да, родители, потом мне понравилось.



У нас самая масштабная школа на районе, семь отделений, в которое входят отделения тхэквондо, баскетбол, бадминтон, борьба греко-римская, бокс, плавание, теннис. Помощь идет, и мы рассчитываем на все федерации. Мы закупаем сами спортинвентарь и власти местные. Андрей Синькевич, директор ДЮСШ № 1 Светлогорского района



Ко многим олимпийским видам спорта внимание должно быть соответствующее. Консолидированные усилия вместе на спортивных площадках, представители Гомельщины обязательно заявят о себе. Павел Старосветский, начальник управления спорта и туризма Гомельского облисполкома

