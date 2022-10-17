Что обнаружил сенатор Совета Республики во время рейда в магазинах Минска

Анализирую сыр "Губернский". Его стоимость за килограмм как было 10 дней назад 17 рублей 99 копеек, так и остается в настоящее время. Цены на лук свежий репчатый. Было 1.39 за кг и остается. Т.е. можно сказать, что цены, которые были установлены 10 дней назад, не изменились.

Олег Дьяченко, зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси