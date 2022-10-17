ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Что обнаружил сенатор Совета Республики во время рейда в магазинах Минска

Цены по всей стране продолжают мониторить сенаторы Совета Республики. За каждым закреплены определенные торговые сети, которые посещают дважды в месяц.

Активнее выезжать в рейды по магазинам в разных регионах начали сразу после подписания Президентом Директивы № 10 "О недопустимости роста цен". Сперва фиксировали стоимость товаров по категориям. Это и продукты: мясо, крупы, молоко, овощи, детское питание. Брали на карандаш и непродовольственные товары. Сейчас во время рейдов сравнивают, не повысились ли цены за этот период. В списке сенатора Совета Республики Олега Дьяченко 21 позиция. Прошлую стоимость фиксировал неделю назад.


Изображение
Анализирую сыр "Губернский". Его стоимость за килограмм как было 10 дней назад 17 рублей 99 копеек, так и остается в настоящее время. Цены на лук свежий репчатый. Было 1.39 за кг и остается. Т.е. можно сказать, что цены, которые были установлены 10 дней назад, не изменились.
Олег Дьяченко, зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси

Результаты мониторинга передают в профильную комиссию Совета Республики. О нарушениях и полученных данных сообщают в Комитет госконтроля, Министерство антимонопольного регулирования и торговли, а также местной исполнительной власти. Задачу разработать и утвердить систему регулирования цен перед правительством поставил Президент.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все