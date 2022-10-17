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Что обнаружил сенатор Совета Республики во время рейда в магазинах Минска
Цены по всей стране продолжают мониторить сенаторы Совета Республики. За каждым закреплены определенные торговые сети, которые посещают дважды в месяц.
Активнее выезжать в рейды по магазинам в разных регионах начали сразу после подписания Президентом Директивы № 10 "О недопустимости роста цен". Сперва фиксировали стоимость товаров по категориям. Это и продукты: мясо, крупы, молоко, овощи, детское питание. Брали на карандаш и непродовольственные товары. Сейчас во время рейдов сравнивают, не повысились ли цены за этот период. В списке сенатора Совета Республики Олега Дьяченко 21 позиция. Прошлую стоимость фиксировал неделю назад.
Анализирую сыр "Губернский". Его стоимость за килограмм как было 10 дней назад 17 рублей 99 копеек, так и остается в настоящее время. Цены на лук свежий репчатый. Было 1.39 за кг и остается. Т.е. можно сказать, что цены, которые были установлены 10 дней назад, не изменились.
Результаты мониторинга передают в профильную комиссию Совета Республики. О нарушениях и полученных данных сообщают в Комитет госконтроля, Министерство антимонопольного регулирования и торговли, а также местной исполнительной власти. Задачу разработать и утвердить систему регулирования цен перед правительством поставил Президент.
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