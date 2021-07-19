Что общего между ротами пропаганды вермахта и западными медиа, которые сегодня работают по Беларуси, - в рубрике "Площадка"

Создавать образ врага в лице государства, накачивать белорусов нужными установками. Весь этот поток агрессивной, насквозь пропитанной манипуляциями информации выстроен очень грамотно, чтобы зацепить эмоционально. Что общего между ротами пропаганды вермахта и западными медиа, которые сегодня работают по Беларуси? Кто они, репортеры или пособники преступников? Об этом в нашей рубрике "Площадка".