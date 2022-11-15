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Что обсуждали на заседании Совета Республики?
Усиление роли местных Советов депутатов 15 ноября обсуждали на заседании Совета Республики. В совещании приняли участие представители областных, районных и сельских депутатских корпусов и республиканских органов управления. Разработанные предложения помогут сделать работу органов самоуправления с гражданскими инициативами эффективней. К примеру, предлагается наделить председателей районных Советов депутатов полномочиями для строительства соцобъектов, как и прекращения их работы. Также согласовывать руководителей предприятий на их территориях и устанавливать порядок проведения работ на придомовых участках.
Сегодня встают вопросы по наведению порядка (о том, о чем говорил глава государства) в первую очередь на территориях сельских советов, на территории деревень. Не секрет, что у нас имеются пустующие дома, которые нужно либо продавать, либо убирать для того, чтобы были дополнительные средства у сельских советов для использования их для наведения порядка. Даже на элементарное обустройство детской площадки на территории детской деревни сельского населенного пункта нужны деньги.
Сегодня в стране 18 тысяч депутатов местных Советов. Их работа во многом зависит от законодательной базы. В первом чтении Палатой представителей уже принят проект "Об изменении законов по вопросам местного и самоуправления". Он предусматривает корректировку закона "О статусе депутата местного Совета".
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