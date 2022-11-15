Что обсуждали на заседании Совета Республики?

Сегодня встают вопросы по наведению порядка (о том, о чем говорил глава государства) в первую очередь на территориях сельских советов, на территории деревень. Не секрет, что у нас имеются пустующие дома, которые нужно либо продавать, либо убирать для того, чтобы были дополнительные средства у сельских советов для использования их для наведения порядка. Даже на элементарное обустройство детской площадки на территории детской деревни сельского населенного пункта нужны деньги.

Иван Довжук, председатель Кобринского районного Совета депутатов

