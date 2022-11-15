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Что обсуждали на заседании Совета Республики?

Усиление роли местных Советов депутатов 15 ноября обсуждали на заседании Совета Республики. В совещании приняли участие представители областных, районных и сельских депутатских корпусов и республиканских органов управления. Разработанные предложения помогут сделать работу органов самоуправления с гражданскими инициативами эффективней. К примеру, предлагается наделить председателей районных Советов депутатов полномочиями для строительства соцобъектов, как и прекращения их работы. Также согласовывать руководителей предприятий на их территориях и устанавливать порядок проведения работ на придомовых участках.

Сегодня встают вопросы по наведению порядка (о том, о чем говорил глава государства) в первую очередь на территориях сельских советов, на территории деревень. Не секрет, что у нас имеются пустующие дома, которые нужно либо продавать, либо убирать для того, чтобы были дополнительные средства у сельских советов для использования их для наведения порядка. Даже на элементарное обустройство детской площадки на территории детской деревни сельского населенного пункта нужны деньги.
Иван Довжук, председатель Кобринского районного Совета депутатов

Сегодня в стране 18 тысяч депутатов местных Советов. Их работа во многом зависит от законодательной базы. В первом чтении Палатой представителей уже принят проект "Об изменении законов по вопросам местного и самоуправления". Он предусматривает корректировку закона "О статусе депутата местного Совета".

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