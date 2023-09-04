Что обсуждали участники информационно-просветительского форума "Беларусь адзiная"

Общественное объединение "Белая Русь" совместно с партией "Белая Русь" запускает второй сезон общественно-политического марафона "17 граней единства". Его замысел в том, чтобы в 17 городах нашей страны провести акции, направленные на обсуждение самых значимых для нашей страны вопросов. В этом году мы выносим на обсуждение такие вопросы, как глобальные вызовы и возможные ответы на них со стороны Беларуси, а также вызовы, которые брошены нашей стране, и необходимость решения этих проблем.

Олег Романов, председатель Белорусской партии "Белая Русь"