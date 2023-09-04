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Что обсуждали участники информационно-просветительского форума "Беларусь адзiная"
О страницах подлинной истории говорили участники информационно-просветительского форума "Беларусь адзiная". 4 сентября в Молодечно стартовала акция (в 2023 году она приурочена ко Дню народного единства).
Эксперты обсудили факты, аргументы, логику современных процессов, а также то, как будет выстраиваться стратегия будущего. Спикеры подчеркнули, что в современной геополитической ситуации, когда развернуты гибридная и информационная войны против Беларуси, важно сформулировать свой взгляд на историческое прошлое страны.
"Мы вот так вместе идем к гражданам, чтобы переосмыслить, что происходило в нашем историческом прошлом и каков будет образ будущего нашей страны. Благодаря опыту прошлых проектов, которые объединяли вокруг себя сотни тысяч белорусов, мы сделали такое важное решение и сделали акцент именно на городах областного подчинения. Конечно, не пропустим областные центры и столицу", - сказал первый секретарь ЦК БРСМ Александр Лукьянов.
Общественное объединение "Белая Русь" совместно с партией "Белая Русь" запускает второй сезон общественно-политического марафона "17 граней единства". Его замысел в том, чтобы в 17 городах нашей страны провести акции, направленные на обсуждение самых значимых для нашей страны вопросов. В этом году мы выносим на обсуждение такие вопросы, как глобальные вызовы и возможные ответы на них со стороны Беларуси, а также вызовы, которые брошены нашей стране, и необходимость решения этих проблем.
Цель проекта "Беларусь адзiная" - консолидация патриотических сил, открытый разговор по самым актуальным вопросам информационной повестки, в том числе острым, вызывающим полемику. Акция охватит все регионы страны, спикерами станут представители Федерации профсоюзов, политических партий, БРСМ, Белорусского союза женщин, объединения ветеранов. Следующий диалог пройдет 7 сентября в Березе.
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