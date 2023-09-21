Что обсуждают в Минске на заседании Совета Международной ассоциации академий наук

Мы должны определиться с новейшими вызовами в науке прежде всего. Это цифровизация, искусственный интеллект, создание умных систем, микроэлектроника, схемы, чипы и т.д. Сейчас в мире два направления, которые бурно развиваются: IT-технологии и биотехнологии.

Владимир Гусаков, председатель президиума НАН Беларуси