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Что обсуждают в Минске на заседании Совета Международной ассоциации академий наук

От важнейших научных проблем в сфере вирусологии, космоса, нефтехимии до вопросов изменения климата обсудили 21 сентября в Минске на заседании Совета Международной ассоциации академий наук, посвященном 30-летию со дня ее основания.

На базе НАН Беларуси собрались руководители и представители академий наук России, Китая, Армении, Азербайджана, Кубы, Вьетнама, Монголии и Кыргызстана. Всего около ста участников. На заседании подведут итоги работы за предыдущие годы и рассмотрят создание новых научных советов. К слову, уже сегодня в состав ассоциации решили принять кубинскую Академию наук.

Мы должны определиться с новейшими вызовами в науке прежде всего. Это цифровизация, искусственный интеллект, создание умных систем, микроэлектроника, схемы, чипы и т.д. Сейчас в мире два направления, которые бурно развиваются: IT-технологии и биотехнологии.
Владимир Гусаков, председатель президиума НАН Беларуси

Международная ассоциация академий наук объединяет 26 организаций. Столько же сформировано и научных советов по приоритетным отраслям науки и технологий. Отметим, с 2017 года Академия наук Беларуси является базовой для решения вопросов в рамках Международной ассоциации.

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