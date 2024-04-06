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Что ощущают космонавты после приземления, рассказал историк космонавтики Руслан Титов
Впереди у звездного экипажа корабля "Союзс МС-24" реабилитация и адаптация. Это проходит в несколько этапов. Самый тяжелый из них - первая неделя, когда организм снова привыкает к гравитации.
О том, что предстоит космонавтам после приземления, нашему телеканалу рассказал историк космонавтики, редактор журнала "Восток. Путь к звездам" Руслан Титов.
Руслан Титов, редактор журнала "Восток. Путь к звездам", историк космонавтики (Россия):
Космонавты, астронавты, тайконавты, сколько бы дней они ни пробыли в космосе, на той или иной станции, на том или ином корабле, все равно это влияет на организм. Невесомость вносит свои коррективы, поэтому в любом случае после возвращения у всех космонавтов примерно одинаковая программа. Все проходят период реабилитации, и в этот период проводится очень много экспериментов, потому что изучение влияния невесомости и полета на организм человека идет непрерывно.
"В России есть институт медико-биологических проблем, который этим занимается. Космонавтов ждет период восстановления, отдыха и некоторых медицинских и прочих экспериментов, потому что это важно для понимания того, как человек переносит полет, к чему нам готовиться, когда будут длительные полеты", - отметил Титов.
"Стандартно обычно месяц-два это занимает, понятно, есть какие-то мероприятия. В целом до 2 месяцев предусмотрен период реабилитации у космонавтов", - подчеркнул историк.
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