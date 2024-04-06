Что ощущают космонавты после приземления, рассказал историк космонавтики Руслан Титов

Руслан Титов, редактор журнала "Восток. Путь к звездам", историк космонавтики (Россия):

Космонавты, астронавты, тайконавты, сколько бы дней они ни пробыли в космосе, на той или иной станции, на том или ином корабле, все равно это влияет на организм. Невесомость вносит свои коррективы, поэтому в любом случае после возвращения у всех космонавтов примерно одинаковая программа. Все проходят период реабилитации, и в этот период проводится очень много экспериментов, потому что изучение влияния невесомости и полета на организм человека идет непрерывно.