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Что остается у фудблогеров за кадром

Они удивляют оригинальными рецептами, подсказывают, как набрать спортивную форму, а еще режиссируют видеоскетчи. И это все онлайн.

Герои нашего следующего материала выбрали виртуальное, но реальное хобби - успешно ведут блоги и влоги. Например, за приключениями семьи Капитоновых из Жодино на ютуб-канале следят почти 40 тысяч подписчиков.

Амина Палазник из Слуцка научила многих кулинаров печь настоящие синабоны и не только.

Что же остается у блогеров за кадром - расскажет Александра Кавелич (видео).

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