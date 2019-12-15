Что остается у фудблогеров за кадром

Они удивляют оригинальными рецептами, подсказывают, как набрать спортивную форму, а еще режиссируют видеоскетчи. И это все онлайн.



Герои нашего следующего материала выбрали виртуальное, но реальное хобби - успешно ведут блоги и влоги. Например, за приключениями семьи Капитоновых из Жодино на ютуб-канале следят почти 40 тысяч подписчиков.



Амина Палазник из Слуцка научила многих кулинаров печь настоящие синабоны и не только.



Что же остается у блогеров за кадром - расскажет Александра Кавелич (видео).



