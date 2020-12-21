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Что осталось от былого величия атомного центра Прибалтики? Почему решение о закрытии Игналины называют самоубийством? Об этом в "Понятной политике"
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