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Что оставили после себя оккупанты в Полоцке и как город выглядит сейчас - в проекте АТН "Нерушимы"

Пока кто-то рушит, мы сохраняем и приумножаем. Беларусь более чем какая-либо другая страна Европы пострадала от рук фашистов. Как выглядела наша страна после войны, можно увидеть на кадрах, сохранившихся в архиве.

АТН взяли это видео послевоенных городов и проехались по ним сейчас. Что оставили после себя оккупанты в Полоцке и как он выглядит сейчас - в проекте Агентства теленовостей "Нерушимы".

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