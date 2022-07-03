Что ожидало Беларусь, увенчайся блицкриг-2020 успехом, - об этом в рубрике "Площадка"

После 2020 года белорусы, пожалуй, впервые за четверть века независимости нашей страны поняли, что само это слово - не протокольная декларация, а суверенитет - не абстракция из учебников политологии. Это два фундаментальных понятия, без которых спокойное и поступательное развитие страны невозможно в принципе. Без них Беларусь ожидало бы совсем другое будущее - и об этом авторская программа "Площадка".



Здравствуйте! Максим Осипов приветствует вас.



Чтобы поговорить о бесценности независимости и о той цене, которую мы едва не заплатили в 2020-м за ее едва ни случившуюся утерю. Но сперва - исторический парадокс. Практически все послевоенное советское время Беларусь была примером для подражания и зависти для своей южной соседки. Первый секретарь ЦК Компартии Украины Владимир Щербицкий не раз отмечал вслух успехи "малой Белоруссии", как выражался он. Ощутимую разницу в благополучии видели и простые люди. Достаточно вспомнить, что известная автокатастрофа, в которой в декабре 1976-го погибли председатель Президиума Верховного Совета БССР Федор Сурганов и командующий авиацией Белорусского военного округа Леонид Беда, произошла из-за столкновения с украинским автобусом, в котором сотрудники львовских предприятий ехали в БССР за продуктами к Новому году. Ныне уже Украина - пример для Беларуси.



Бесчеловечный и предостерегающий пример того, что ожидало бы нашу страну, потеряй она управляемость в 2020-м и рухни в пропасть, к которой с гиканьем и песнями подталкивали ее "люди со светлыми лицами". Говорить об этом можно (и нужно!) долго, но если тезисно - что же мы потеряли от неудавшегося переворота? Очень многое.



Даже сегодня, 2 года спустя, в Беларуси скотч - это канцелярская и упаковочная лента, а не средство для уличного самосуда. Детсады и школы - место пребывания детей и педагогов, а не живой щит для безумных воителей. Заводы - источник работы и продукции, а не убежище для террористов. Армия - школа воспитания защитников, а не убийц, воюющих с собственным народом. Наркотик - безусловная путевка в колонию, а не повод для дебатов в парламенте.



Оружие - прерогатива специальных органов и служб, а не инструмент многочисленных банд и психопатов. А сами банды - элемент телесериалов, но никак не городов и улиц.



Немногочисленные экстремисты занимают у нас скамьи подсудимых, а не кресла в правительстве.



В Беларуси поля сегодня желтеют рапсом и зеленеют всходами, а не чернеют воронками от взрывов. Зернохранилища готовятся к приему нового урожая, а не пытаются избавиться от старого. А надвигающийся голод - тема зарубежных новостей, а не внутренней повестки.



Наконец, на водоемах покачиваются парусники и лодки, а не металлические шары с "рогатой смертью". Еще больше можно перечислять того, что мы не потеряли.



Благодаря срыву блицкрига-2020, мы не потеряли государственный суверенитет и человеческое достоинство. Не стали проклятием и посмешищем для Европы.Не предали своих многовековых геополитических друзей в угоду новым евроатлантическим дружкам. Сохранили основу независимости. Код нации. И код чести.



Я не злорадствую над соседями, хотя и глубоко убежден, что во всем происходящем сегодня виноваты исключительно они. Я просто призываю вас спокойно, без эмоций, взглянуть на происходящее в Украине. И оценить ту участь, которую "сторонники перемен" готовили нам. Реализованный под маской демократических преобразований беспрецедентный эксперимент по расчеловечиванию целой нации прогремел уже по всей Европе, воплотился в сотни преступлений со стороны украинских беженцев и в фекалии, стекающие по стенам предоставленных им отелей.







Впрочем, могло ли быть иначе? Белорусский Президент об этом предупреждал давно. Еще в ноябре 2020-го, сразу после неудачного блицкрига экстремистов и их зарубежных наставников, глава государства отмечал: "Что-то с нами произошло. Я уверен, что это только начало. Поверьте, вы вспомните меня через полгода-год и увидите, что это только начало. За всеми этими событиями - попытка переделить мир".



Последовавшие затем протесты в России, беспорядки в Казахстане и беспредел в Украине подтвердили правоту слов белорусского лидера. И бесценность спокойствия, суверенитета и независимости как таковой. Что дает сегодня Президенту основания констатировать главное.



В 2020-м мы раз и навсегда поставили осиновый крест на могиле тех, кто хочет разрушить и уничтожить нашу страну. Так было в 1944-м. Так было в 1994-м. Так было в 2020-м. Так будет всегда!



С Днем Независимости, дорогие!