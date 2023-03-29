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Что ожидают политологи и эксперты от самого обсуждаемого события этой недели - Послания Президента народу и парламенту
Традиционно Послание Президента народу и парламенту еще задолго до его объявления вызывает широкий интерес среди экспертного сообщества. Политологи, эксперты и простые белорусы ждут месседжей и инсайдов от главы государства по самым актуальным и острым темам как внутренней, так и внешней повестки.
Об ожиданиях от самого обсуждаемого события этой недели наш обозреватель Илона Красутская поговорила с депутатом Палаты представителей Анатолием Насеней и политологом деканом факультета журналистики БГУ Алексеем Беляевым.
Меня как политолога заботит та ситуация, которая складывается в Республике Беларусь. Видим, что в последнее время обострилась проблема безопасности. Это и попытки терактов, которые уже дошли до того, что есть жертвы, слава богу, не с нашей стороны, это и нашумевшие заявления наших противников, которые поставили на уши весь мир о том, что у нас, на территории Беларуси, возможно, будет размещено тактическое ядерное оружие, это и вопросы отношений с нашей южной соседкой Украиной, которая не оставляет попыток втянуть нас в военные авантюры. Поэтому я чувствую, что Президент в своем Послании первым блоком обратит внимание на проблемы международной и внутренней безопасности.
"Это будет достаточно эмоциональное выступление, в котором глава государства обозначит основные векторы как международного, так и внутреннего сотрудничества. Вопросы будут, конечно, касаться и развития экономики. В условиях беспрецедентного санкционного давления, ничем не обоснованного, мы показываем достаточно динамические показатели. То, что экономика наша функционирует, не вызывает ни у кого сомнений, даже у наших так называемых западных партнеров”, - заявил Анатолий Насеня, депутат Палаты представителей.
Полное интервью смотрите в видео.
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