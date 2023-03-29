Что ожидают политологи и эксперты от самого обсуждаемого события этой недели - Послания Президента народу и парламенту

Меня как политолога заботит та ситуация, которая складывается в Республике Беларусь. Видим, что в последнее время обострилась проблема безопасности. Это и попытки терактов, которые уже дошли до того, что есть жертвы, слава богу, не с нашей стороны, это и нашумевшие заявления наших противников, которые поставили на уши весь мир о том, что у нас, на территории Беларуси, возможно, будет размещено тактическое ядерное оружие, это и вопросы отношений с нашей южной соседкой Украиной, которая не оставляет попыток втянуть нас в военные авантюры. Поэтому я чувствую, что Президент в своем Послании первым блоком обратит внимание на проблемы международной и внутренней безопасности.

Алексей Беляев