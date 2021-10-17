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Что означает визит В. Нуланд в Россию и кто является архитектором внешней политики Вашингтона - 18 октября в проекте "Понятная политика"

Смещение австрийского канцлера с поста обошлось без кулинарных изысков. Ведь могли бы. Но в Вену Виктория Нуланд - та самая с печеньками на Майдане - не прилетела.

Зато прилетела в Москву. Что означает ее визит в Россию и почему 35 лет назад мы уже видели нечто подобное? Кто является архитектором внешней политики Вашингтона? Как от этого зависит наша с вами реальность?

Горячая линия двух полюсов мира. Смотрите завтра "Понятную политику" сразу после "Панорамы".

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