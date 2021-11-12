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Что пишет западная пресса, что говорят их политики - подробности в "Клубе редакторов"
В поисках правдивой и объективной информации все журналисты и правозащитники едут именно в Беларусь. Польская сторона лжет и лицемерит, а также закрыта и для диалога, и для СМИ.
Сегодня в "Клубе редакторов" открытая дискуссия на самые острые темы. Включение с места событий и эмоции очевидцев. Каково это - услышать от западной пропаганды, что Беларусь блокирует гуманитарную помощь, когда сам три дня возил эти грузы для беженцев. Главное - чем может закончиться гуманитарный кризис?
Что пишет западная пресса, что говорят их политики? Разбираемся до буквы закона. "Клуб редакторов" сразу после "Панорамы".
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