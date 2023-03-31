ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Что пишут пользователи соцсетей о Послании Президента народу и парламенту

Прямая трансляция велась на YouTube-каналах государственных СМИ и на сайте главы государства. Особенно много внимания к событию из-за рубежа (подробности в видео).


Изображение

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все