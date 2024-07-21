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Что показала стихия в Беларуси и как сейчас обстоят дела в пострадавших районах
Непогода, которая устроила настоящий разнос на юге Беларуси в прошлые выходные, к четвергу дошла и до Минска, затопив центральные улицы и заблокировав горожан в авто и общественном транспорте. Благо, в столице все обошлось.
Тем не менее, готовым к борьбе со стихиями нужно быть всем. МЧС, Минэнерго, коммунальные службы, Минлесхоз и мы, рядовые белорусы, не должны терять бдительность. Это сродни военному положению! Замешкаешься - проиграешь битву.
Как сейчас обстоят дела в пострадавших районах? Корреспондент АТН Анастасия Бенедисюк отправилась в Мозырь. На его примере - о картине по всей стране.
"Деревья гнулись до земли, все летело. Шифер ломался, осколки летели сюда, на огород. Это такой страх был! Соседка стала на коленки, начала молиться, креститься. Такого у нас еще не было", - с ужасом вспоминает жительница Мозырского района Алла Супруновская.
После страшнейшего урагана прошла неделя. Людей до сих пор колотит. И такие истории - в какой дом ни зайди! Это Мозырский район. Вековые деревья вырывало с корнем, крыши слетали как листья по осени.
"Связи не было. У нас же не было связи. Забор надо восстановить. Там колками подперли", - со слезами на глазах рассказывает жительница Мозырского района Анастасия Мартинович.
Сельчане рассказывают, поначалу и не знали, что беда эта не только в их дома без стука вошла. Стихия напала без предупреждения на весь юг страны, забрала шесть жизней (двое детей). И это не просто статистика, белорусы соболезнуют и сопереживают. Каждая история болит. Такие потери, конечно, куда страшнее крыши, деревьев или испорченных продуктов в холодильнике. А оттого (вот личное наблюдение) даже на 5 день (в отдельных населенных пунктах) без электричества люди готовы ждать, понимают, государство делает все! Сейчас есть связь: виден масштаб. И какие силы брошены.
"Люди работали молодцы, безупречно. Но никто не может это быстро сделать… Бочки с водой стояли, грех говорить. Вода была, все было более организовано. Молодцы", - рассказывает жительница Мозырского района Евдокия Бардаченко.
Заваленные дороги, обесточенные фермы, поврежденные леса. Мозырский район пострадал больше всех! Были порваны провода, разрушены опоры электропередачи. В регионе объявили чрезвычайную ситуацию. Создали областной штаб по ликвидации последствий урагана. Энергосистема такого в стране еще не переживала.
Мы потеряли фактически все генерирующие мощности, энергоснабжающие линии Мозыря и прилегающих районов. Ветер был аномально сильный, и это привело к большому разрушению высоковольтных линий, где были порваны провода, разрушены опоры. В данном районе пострадало около 54 высоковольтных линий. В этой связи главной задачей стало дать электроэнергию и восстановить мощности в самом Мозыре.
Начали с ТЭЦ, крупных энергетических узлов. Было важно подключить предприятия, соцобъекты - больницы, фермы. Итак, постепенно, шли вглубь. Сейчас продолжают точечно работать в сельской местности. В пятницу в Мозырском районе оставались люди без света. Минэнерго обеспечивал генераторами. Но подключиться получилось не у всех.
"Ждем, конечно, электриков. Это с воскресенья, сегодня у нас пятница. 5 дней мучаемся", - жалуется жительница Мозырского района Любовь Кабзар.
Себя в телевизоре Любовь Владимировна все-таки увидит. В тот же день в Борисковичи пришел свет! Что еще чуть-чуть продержаться - понимали, видя, каким составом приехали спасать.
На селекторе министр энергетики доложит: привлекли специалистов строительно-монтажного комплекса. Они занимаются восстановлением линий электропередачи в лесном фонде. Для усиления сформированы допбригады энергетиков из всех областей страны с задействованием необходимой техники.
На борьбу с последствиями переброшено 1,5 тыс. человек, но надо больше и быстрее - нацеливает Президент!
А еще призывает губернаторов не отпускать энергетиков, пока не заменят отжившие линии электропередачи. Скупой платит дважды. Если надо - менять!
"Когда вы закончите работы по восстановлению электрических линий, как это было до урагана?" - спросил глава государства.
"Те линии, которые должны быть задействованы в электроснабжении населенных пунктов, - в течение месяца», - доложил Виктор Каранкевич.
В МЧС предлагают пересмотреть некоторые нормативы и обеспечить жесткий контроль по выполнению технологических регламентов по поддержанию полос в надлежащем состоянии, чтобы минимизировать падения деревьев на линии во время урагана. Все тот же Мозырь как главный пример! Считанные минуты и темнота!
Представьте, большой многотысячный Мозырь был отключен от системы электроснабжения, который мы не могли подключить водоснабжение и водоотведение в течение 10-11 часов. Просто представьте себе: войны никакой не надо на самом деле. Еще бы немного и могла наступить определенная эпидемиологическая проблема с такой жарой, с такими погодными условиями и так далее. Поэтому все силы бросались именно на это. Причем работали все.
Помощь Беларуси предлагали, кстати, российские регионы. Это уже рассказывал глава Администрации Президента. Дмитрий Крутой проинспектировал пострадавшие районы - начинал на выезде в начале недели и в субботу тоже с людьми.
И здесь тоже несколько важных тем. Первая из них - уровень оперативности информирования населения, потому что те СМС-рассылки, которыми занимается МЧС, вызывают у граждан улыбку, т.е. эта система неэффективная. Поэтому с коллегами из МЧС думаем фактически о формате военного времени - оповещатели, громкие сирены, которые будут мгновенно включаться при таких ураганных ветрах и потенциально видимых страшных явлениях. И люди будут понимать, что нужно бежать в укрытие.Глава Администрации Президента подчеркнул, что основной смысл таких мер - спасти человеческие жизни, ведь в последнюю стихию погибли люди.
"К сожалению, последствием урагана стали человеческие жертвы, - констатировал Дмитрий Крутой. - И, как Президент сказал, никакой ущерб от стихии не стоит ни одной человеческой жизни. Поэтому задача МЧС - в корне поменять систему оповещения. Это будет комплекс решений".
Вообще по стране повреждено около полутора млн кубометров леса. Стоит задача максимально оперативно навести порядок и спасти деловую древесину. Это зона ответственности губернаторов.
В Минлесхозе рекомендуют ближайшие пару недель в пострадавших регионах воздержаться от посещения лесов. Это не безопасно. В городах тоже не терять бдительность. Уборка повалившихся деревьев продолжается.
Что касается сроков, необходимых на окончательный разбор буреломов, образовавшихся в результате разгула стихии, и вывоз древесины на переработку, то на это, по оценке министра лесного хозяйства Александра Кулика, потребуется порядка трех месяцев.
"До морозов надо это все сделать", - поставил задачу Президент.
Есть вопросы к мобильным операторам, чьи вышки сотовой связи не выдержали норматива бесперебойного питания в 4 часа. Поэтому местные депутаты, председатель сельского совета продолжают объезжать деревни. Нужно было опросить, зафиксировать, узнать, кому и какая еще нужна помощь. Рассказать о новостях с большой земли!
Президент сравнил последствия стихийных бедствий в регионах с войной, только без стрельбы из автоматов и пулеметов. Что хуже - ее ход практически невозможно предугадать, но точно нужно быть готовым. Мобилизация всех сил и средств должна быть мгновенной.
"Людей я хочу в очередной раз успокоить и пообещать, что в течение пары дней мы узкие места ликвидируем после этого урагана. И еще месяц будем работать, чтобы обновить где-то, усилить работу по энергообеспечению. В течение месяца мы закончим все работы", - обещает Президент.
Время "бравурных докладов" о хорошей ситуации там, где она на самом деле не улучшена, закончилось. С каждого - будет серьезный спрос. Тех, кто не дожидаясь отмашки, начал помогать, тоже видят. Трудности закаляют и объединяют - покажет это стихия!
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