Что показала стихия в Беларуси и как сейчас обстоят дела в пострадавших районах

Непогода, которая устроила настоящий разнос на юге Беларуси в прошлые выходные, к четвергу дошла и до Минска, затопив центральные улицы и заблокировав горожан в авто и общественном транспорте. Благо, в столице все обошлось.

Тем не менее, готовым к борьбе со стихиями нужно быть всем. МЧС, Минэнерго, коммунальные службы, Минлесхоз и мы, рядовые белорусы, не должны терять бдительность. Это сродни военному положению! Замешкаешься - проиграешь битву.

Как сейчас обстоят дела в пострадавших районах? Корреспондент АТН Анастасия Бенедисюк отправилась в Мозырь. На его примере - о картине по всей стране.

"Деревья гнулись до земли, все летело. Шифер ломался, осколки летели сюда, на огород. Это такой страх был! Соседка стала на коленки, начала молиться, креститься. Такого у нас еще не было", - с ужасом вспоминает жительница Мозырского района Алла Супруновская.

После страшнейшего урагана прошла неделя. Людей до сих пор колотит. И такие истории - в какой дом ни зайди! Это Мозырский район. Вековые деревья вырывало с корнем, крыши слетали как листья по осени.





"Связи не было. У нас же не было связи. Забор надо восстановить. Там колками подперли", - со слезами на глазах рассказывает жительница Мозырского района Анастасия Мартинович.

Сельчане рассказывают, поначалу и не знали, что беда эта не только в их дома без стука вошла. Стихия напала без предупреждения на весь юг страны, забрала шесть жизней (двое детей). И это не просто статистика, белорусы соболезнуют и сопереживают. Каждая история болит. Такие потери, конечно, куда страшнее крыши, деревьев или испорченных продуктов в холодильнике. А оттого (вот личное наблюдение) даже на 5 день (в отдельных населенных пунктах) без электричества люди готовы ждать, понимают, государство делает все! Сейчас есть связь: виден масштаб. И какие силы брошены.

"Люди работали молодцы, безупречно. Но никто не может это быстро сделать… Бочки с водой стояли, грех говорить. Вода была, все было более организовано. Молодцы", - рассказывает жительница Мозырского района Евдокия Бардаченко.

Заваленные дороги, обесточенные фермы, поврежденные леса. Мозырский район пострадал больше всех! Были порваны провода, разрушены опоры электропередачи. В регионе объявили чрезвычайную ситуацию. Создали областной штаб по ликвидации последствий урагана. Энергосистема такого в стране еще не переживала.





Мы потеряли фактически все генерирующие мощности, энергоснабжающие линии Мозыря и прилегающих районов. Ветер был аномально сильный, и это привело к большому разрушению высоковольтных линий, где были порваны провода, разрушены опоры. В данном районе пострадало около 54 высоковольтных линий. В этой связи главной задачей стало дать электроэнергию и восстановить мощности в самом Мозыре. Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси, уполномоченный представитель Президента Беларуси в Гомельской области

Начали с ТЭЦ, крупных энергетических узлов. Было важно подключить предприятия, соцобъекты - больницы, фермы. Итак, постепенно, шли вглубь. Сейчас продолжают точечно работать в сельской местности. В пятницу в Мозырском районе оставались люди без света. Минэнерго обеспечивал генераторами. Но подключиться получилось не у всех.

"Ждем, конечно, электриков. Это с воскресенья, сегодня у нас пятница. 5 дней мучаемся", - жалуется жительница Мозырского района Любовь Кабзар.

Себя в телевизоре Любовь Владимировна все-таки увидит. В тот же день в Борисковичи пришел свет! Что еще чуть-чуть продержаться - понимали, видя, каким составом приехали спасать.

На селекторе министр энергетики доложит: привлекли специалистов строительно-монтажного комплекса. Они занимаются восстановлением линий электропередачи в лесном фонде. Для усиления сформированы допбригады энергетиков из всех областей страны с задействованием необходимой техники.

На борьбу с последствиями переброшено 1,5 тыс. человек, но надо больше и быстрее - нацеливает Президент!

А еще призывает губернаторов не отпускать энергетиков, пока не заменят отжившие линии электропередачи. Скупой платит дважды. Если надо - менять!

"Когда вы закончите работы по восстановлению электрических линий, как это было до урагана?" - спросил глава государства.



"Те линии, которые должны быть задействованы в электроснабжении населенных пунктов, - в течение месяца», - доложил Виктор Каранкевич.

В МЧС предлагают пересмотреть некоторые нормативы и обеспечить жесткий контроль по выполнению технологических регламентов по поддержанию полос в надлежащем состоянии, чтобы минимизировать падения деревьев на линии во время урагана. Все тот же Мозырь как главный пример! Считанные минуты и темнота!





Представьте, большой многотысячный Мозырь был отключен от системы электроснабжения, который мы не могли подключить водоснабжение и водоотведение в течение 10-11 часов. Просто представьте себе: войны никакой не надо на самом деле. Еще бы немного и могла наступить определенная эпидемиологическая проблема с такой жарой, с такими погодными условиями и так далее. Поэтому все силы бросались именно на это. Причем работали все. Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси

Помощь Беларуси предлагали, кстати, российские регионы. Это уже рассказывал глава Администрации Президента. Дмитрий Крутой проинспектировал пострадавшие районы - начинал на выезде в начале недели и в субботу тоже с людьми.





И здесь тоже несколько важных тем. Первая из них - уровень оперативности информирования населения, потому что те СМС-рассылки, которыми занимается МЧС, вызывают у граждан улыбку, т.е. эта система неэффективная. Поэтому с коллегами из МЧС думаем фактически о формате военного времени - оповещатели, громкие сирены, которые будут мгновенно включаться при таких ураганных ветрах и потенциально видимых страшных явлениях. И люди будут понимать, что нужно бежать в укрытие. Глава Администрации Президента подчеркнул, что основной смысл таких мер - спасти человеческие жизни, ведь в последнюю стихию погибли люди.



"К сожалению, последствием урагана стали человеческие жертвы, - констатировал Дмитрий Крутой. - И, как Президент сказал, никакой ущерб от стихии не стоит ни одной человеческой жизни. Поэтому задача МЧС - в корне поменять систему оповещения. Это будет комплекс решений". Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси

Вообще по стране повреждено около полутора млн кубометров леса. Стоит задача максимально оперативно навести порядок и спасти деловую древесину. Это зона ответственности губернаторов.

В Минлесхозе рекомендуют ближайшие пару недель в пострадавших регионах воздержаться от посещения лесов. Это не безопасно. В городах тоже не терять бдительность. Уборка повалившихся деревьев продолжается.

Что касается сроков, необходимых на окончательный разбор буреломов, образовавшихся в результате разгула стихии, и вывоз древесины на переработку, то на это, по оценке министра лесного хозяйства Александра Кулика, потребуется порядка трех месяцев.



"До морозов надо это все сделать", - поставил задачу Президент.



Есть вопросы к мобильным операторам, чьи вышки сотовой связи не выдержали норматива бесперебойного питания в 4 часа. Поэтому местные депутаты, председатель сельского совета продолжают объезжать деревни. Нужно было опросить, зафиксировать, узнать, кому и какая еще нужна помощь. Рассказать о новостях с большой земли!

Президент сравнил последствия стихийных бедствий в регионах с войной, только без стрельбы из автоматов и пулеметов. Что хуже - ее ход практически невозможно предугадать, но точно нужно быть готовым. Мобилизация всех сил и средств должна быть мгновенной.

"Людей я хочу в очередной раз успокоить и пообещать, что в течение пары дней мы узкие места ликвидируем после этого урагана. И еще месяц будем работать, чтобы обновить где-то, усилить работу по энергообеспечению. В течение месяца мы закончим все работы", - обещает Президент.