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Что помешало белорусскому врачу остаться работать в Германии

Что помешало белорусскому врачу остаться работать в Германии

"В Германии, чтобы достичь уровня, который был у меня в Беларуси, необходимо пройти долгий путь. И не факт, что все получится", - поделился ортопед-травматолог, врач высшей квалификационной категории Александр Пипкин в проекте "Актуальное интервью".

Чтобы в Германии начать работать, нужно примерно год учить язык, чтобы достичь уровня профессионального владения немецким языком для общения с пациентами. Получив разрешение на работу, первое время можно работать только врачом-ассистентом. Чтобы в моей специальности получить допуск к самостоятельной работе и операциям, придется трудиться от 3 до 5 лет. Это можно сделать, но за такое время может и квалификация теряться.
Александр Пипкин

"Пропадает время, которое ты можешь потратить на то, чтобы принести пользу людям", - считает врач.

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