Что помешало белорусскому врачу остаться работать в Германии

Чтобы в Германии начать работать, нужно примерно год учить язык, чтобы достичь уровня профессионального владения немецким языком для общения с пациентами. Получив разрешение на работу, первое время можно работать только врачом-ассистентом. Чтобы в моей специальности получить допуск к самостоятельной работе и операциям, придется трудиться от 3 до 5 лет. Это можно сделать, но за такое время может и квалификация теряться.

Александр Пипкин