Что поможет в борьбе за умы молодежи в цифровом мире

Самое удивительное, что молодежь, которая в цифровом мире если не родилась, то большую часть времени там проводит, тоже чувствует потребность в живом общении. Начинать нужно с самих себя, с семей, а дальше организовывать мероприятия в университете. Есть даже понятие "цифровой детокс", когда есть дни без интернета и гаджетов.

Вадим Богуш