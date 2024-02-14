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Что поможет в борьбе за умы молодежи в цифровом мире
Непосредственное общение и аналитический способ работы с информацией помогут в борьбе за умы молодежи в цифровом времени. Об этом рассказал председатель Республиканского совета ректоров, ректор БГУИР Вадим Богуш телеканалу "Беларусь 1".
Самое удивительное, что молодежь, которая в цифровом мире если не родилась, то большую часть времени там проводит, тоже чувствует потребность в живом общении. Начинать нужно с самих себя, с семей, а дальше организовывать мероприятия в университете. Есть даже понятие "цифровой детокс", когда есть дни без интернета и гаджетов.
Также он обратил внимание на критический и аналитический способы работы с информацией. "Сейчас мы живем во время, когда человек не ищет информацию, а скорее, отгораживается от информационного потока, который на него льется с разных сторон, - подчеркнул Вадим Богуш. - В этой части аналитика, возможность выявить ту информацию, которая тебе нужна, потратить минимальное количество времени для ее поиска - это новые компетенции цифрового времени".
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