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Что пожелал Сергей Безруков белорусам в День Независимости

С Днем Независимости белорусов поздравляют политики, спортсмены и актеры. Народный артист России Сергей Безруков желает Беларуси процветания и надеется вновь оказаться на съемочных площадках в нашей стране.

Сколько раз я снялся у вас в кино. До сих пор помню “В июне 41-го», как мы снимали в Смолевичах. Всей команде фильма большой привет. Снимали балладу у вас в Беларуси. До сих пор помню, как жил в Мирском замке, в этой потрясающей гостинице, в настоящем замке. Это что-то удивительное! А поездка на Нарочь - красота! Всегда у вас чисто, всегда у вас хорошо. Вспоминаю гастроли в Минске. Каждый раз приезжаю - и такой теплый прием, эта потрясающая публика. С праздником, Беларусь! Искренне ваш Сергей Безруков.
Сергей Безруков, народный артист России

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