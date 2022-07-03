Что пожелал Сергей Безруков белорусам в День Независимости

Сколько раз я снялся у вас в кино. До сих пор помню “В июне 41-го», как мы снимали в Смолевичах. Всей команде фильма большой привет. Снимали балладу у вас в Беларуси. До сих пор помню, как жил в Мирском замке, в этой потрясающей гостинице, в настоящем замке. Это что-то удивительное! А поездка на Нарочь - красота! Всегда у вас чисто, всегда у вас хорошо. Вспоминаю гастроли в Минске. Каждый раз приезжаю - и такой теплый прием, эта потрясающая публика. С праздником, Беларусь! Искренне ваш Сергей Безруков.

Сергей Безруков, народный артист России

