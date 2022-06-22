Что пожелал ветеран молодежи?

В день, который 81 год назад перервал мирные планы советских людей, мы в первую очередь вспоминаем очевидцев тех времен, участников войны и ветеранов. Их становится все меньше, поэтому такими дорогими являются моменты встреч и общения с этими героями. Так, каждый, кто прошел войну и не предал, не сломался, кто, несмотря на возраст, дал отпор врагу - победитель и герой, достойный поклонения и уважения. И внесения в золотую летопись войны. Эту летопись пополняем и мы, создавая серию тематических репортажей. Сегодня, в символичный для всех белорусов день, своим воспоминанием о 22 июня 1941-го и о собственной дороге к Победе нам рассказывает жительница Колодищей, ветеран Ираида Ивановна Ивановская (видео).