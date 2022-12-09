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Что позволит выработать в Беларуси справедливую стоимость лекарств, рассказал глава МАРТ

Введение референтного ценообразования позволит выработать справедливую стоимость лекарств. Это заявил глава МАРТ Алексей Богданов. Референтное ценообразование уже вводилось в Беларуси и показало свою эффективность. В пандемию эту систему отменили. Сегодня ситуация стабилизировалась, мы можем вернуться к этому методу ценообразования, который работает во многих странах. Министр заверил, что аптеки и больницы Беларуси обеспечены всеми необходимыми лекарствами.


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Белорусские аптеки и больницы в достаточном количестве обеспечены всем необходимым перечнем лекарственных средств. Об этом государство заботится особенно. Приходя в аптеку, мы видим, что можем приобрести любое лекарство, начиная от самого дешевого и заканчивая дорогими препаратами. Политика государства в этом социальном аспекте заключается в том, чтобы обеспечить максимально широкий ассортимент лекарственных препаратов, который необходим белорусам. Эта деятельность будет продолжена.
Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси

Сейчас в стране достаточное количество отечественных препаратов, они узнаваемы и востребованы, отмечают в Минздраве. Около 70 % на нашем рынке - это лекарства белорусского производства.

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