Что позволит выработать в Беларуси справедливую стоимость лекарств, рассказал глава МАРТ

Белорусские аптеки и больницы в достаточном количестве обеспечены всем необходимым перечнем лекарственных средств. Об этом государство заботится особенно. Приходя в аптеку, мы видим, что можем приобрести любое лекарство, начиная от самого дешевого и заканчивая дорогими препаратами. Политика государства в этом социальном аспекте заключается в том, чтобы обеспечить максимально широкий ассортимент лекарственных препаратов, который необходим белорусам. Эта деятельность будет продолжена.

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси