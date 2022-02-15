3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Что предлагается изменить в земельном законодательстве? Снопков рассказал подробности
Первый вице-премьер Николай Снопков на совещании у Президента по вопросам совершенствования земельных отношений подробно рассказал о предложенных корректировках законодательства, сообщает БелТА.
Как пояснил Николай Снопков, подготовка соответствующего проекта указа главы государства велась с ноября 2020 года: "Он не так просто рождался и на данный момент является осмысленным, реализующим две цели: первая - это решение типовых проблем граждан, вторая цель предлагаемых норм - развитие сельских территорий". По его словам, предложенные новации долго и подробно обсуждались с участием представителей местных органов власти.
Первый вице-премьер пояснил, что в проекте указа четко разделены понятия "самовольное занятие земельного участка" (то есть его захват), "несоблюдение границ предоставленного земельного участка" и "несоблюдение целевого назначения земельного участка".
"То, что касается самовольного занятия земельного участка, то есть его захвата, - в любом случае решение остается за Президентом", - уточнил он.
В этой связи Александр Лукашенко подчеркнул: "Этого быть не должно, за это надо отвечать по закону. Но в крайнем каком-то случае (это единицы) вы выходите на Президента, и он согласовывает (подобные решения. - Прим. БелТА)".
Николай Снопков также рассказал, что в проекте указа полномочия местных органов власти направлены на развитие сельских территорий и вовлечение в оборот неиспользуемых земель населенных пунктов и объектов промышленного назначения, не используемых в границах населенных пунктов и на прилегающих к ним территориях. "В целом нормы распространяются на территорию районов, районных центров и сельских населенных пунктов площадью 1,2 млн га, или 5,8% всех земель страны", - отметил первый вице-премьер.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе