1 октября в мире отмечается День пожилых людей. В Беларуси около 16 % пенсионеров. С праздником их поздравил Президент. Этот праздник - символ единства и преемственности поколений, яркое свидетельство безграничного уважения к тем, кто является хранителем исторической памяти и правды, моральных основ и богатых традиций белорусского народа, отметил Александр Лукашенко в своем поздравлении.

Для пенсионеров реализуется Национальная стратегия "Активное долголетие - 2030". Постоянно создаются и новые проекты на базе территориальных центров. Например, в Минске таких 9. Кружковой и клубной деятельностью охвачено почти 2,5 тысячи человек. Подробности - у Елизаветы Синяк.

Люди-ретро, активные и мудрые - так они сами себя описывают. Все как один говорят, что жизнь на пенсии только начинается. Фарида Саятевич 20 лет проработала в театре. В прошлом артистка балета. Говорит, что танцы - ее стихия. Сейчас готовит будущих звезд 60+.

Семья Захаренко вальсирует уже 47 лет. И даже спустя такой промежуток времени Александр Андреевич с теплотой называет жену Галочка. Поддержал ее и после выхода на пенсию. Вместе узнавали о занятиях для пожилых. Одни из первых пришли в центр соцобслуживания Фрунзенского района Минска. Кроме вальса и танго в расписании теннис, дача и рыбалка.

После 60 жизнь только начинается. Полные сил и энергии они ведут активный образ жизни. Играют в театре, поют и даже изучают английский язык, ведь они знают, что учиться никогда не поздно.





Кружки по интересам

Для пожилых граждан постоянно открываются новые кружки по интересам, которые работают на базе территориальных центров соцобслуживания. Всего в Минске таких 9. Например, в центре Фрунзенского района столицы занимается свыше 470 человек. Организовано 60 кружков и клубов разного направления.

Два направления ведется - первое, это традиционное направление, которое включает развитие спортивных мероприятий (кружковая деятельность, творческая деятельность). Второе направлено на профилактику деменции когнитивного развития у пожилых граждан. Татьяна Куиш, директор Территориального центра соцобслуживания населения Фрунзенского района г. Минска

"Активное долголетие - 2030"