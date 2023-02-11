Что привлекает в Беларуси студентов из стран Африканского континента?

В нашей стране сегодня учатся 1,5 тысячи граждан из 30 стран Африканского континента. Еще более тесные отношения теперь с государством Зимбабве, с которым мы подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам взаимного признания документов об образовании.

Почему в Беларусь едут и за знаниями - выясняла Светлана Чернова.

В этом году в Беларуси получают образование порядка 1,5 тыс. граждан из Африки

Чимбудике Антони Узор-Эджикеме приехал в Беларусь из Нигерии, чтобы получить профессию программиста. Отучился в БГУИРе по специальности специалист по защите информации, оканчивает магистратуру. Осваивал язык с нуля. Дома остались четверо младших братьев и родители. С ними, говорит, на связи ежедневно и на лето улетает к семье. В планах Чимбудике открыть свое дело в сфере IT, там в Нигерии, поэтому расстояние не преграда, чтобы прийти к цели и получить знания, тем более такого качества.

Мне говорили о качестве образования в Беларуси, и я решил попробовать. Всю жизнь хотел быть IT-профессионалом, поэтому именно здесь и именно в БГУИР. Про вашу еду, про людей и как спокойно жить в Беларуси, я в интернете смотрел, и как красиво и чисто. И на самом деле, когда приехал, везде спокойно, везде чисто и люди очень добрые. Чимбудике Антони Узор-Эджикеме, магистрант БГУИР (Нигерия)

Тельвит Делера Нткапе, тоже студент из Африканского континента. И здесь тоже сработало сарафанное радио – Беларусь порекомендовали знакомые. Парень из Кот-д'Ивуар учится на втором курсе БГУИР по специальности "Информационные системы и технологии в экономике". Похвастался, вот только-только закрыл сессию. Вместе с дипломом получит квалификацию "инженер-программист-экономист". Планирует тоже работать в своей стране. И привезти вместе с дипломом из Беларуси память о теплом отношении и, правда, холодных зимах.





Когда я приехал первый раз, было холодно - 17 градусов мороза. Я слышал, что БГУИР - самый хороший университет в Беларуси, и я хочу быть программистом, поэтому решил идти в БГУИР. Я вообще люблю своих одногруппников, потому что они все хорошие и добрые. Телвит Делера Нткапе, студент БГУИР (Кот-д’Ивуар)

Беларусь и Зимбабве подписали меморандум по вопросам взаимного признания документов об образовании

В этом году в белорусских учебных заведениях получают образование порядка полутора тысяч граждан Африканского континента из более чем 30 стран. Это около 8 % от всех иностранных студентов. За последние 10 лет, кстати, количество обучающихся из Африки увеличилось почти в 2 раза. Во-первых, растет популярность нашего образования на общемировом рынке образовательных услуг, а во-вторых, уже выпускники вузов своими знаниями показывают и делятся впечатлениями, что понятно, белорусское образование соответствует заявленному уровню. И в эту же копилку недавний визит в Республику Зимбабве. Там подписан межгосударственный меморандум о взаимопонимании по вопросам взаимного признания документов об образовании.

То есть если выпускник нашей школы или нашего колледжа захочет продолжить обучение в университете республики Зимбабве, он приезжает и по упрощенной процедуре абсолютно свободно может поступать в университет. Выпускники зимбабвийских учреждений образования тоже приезжают в нашу страну, по упрощенной процедуре получают соответствующее заключение о признании документов об образовании и беспрепятственно могут обучаться в наших университетах. Андрей Красуцкий, замначальника управления международного сотрудничества Министерства образования Беларуси





В Беларуси обучаются 11 граждан из Зимбабве

Сегодня в наших вузах обучается пока 11 граждан Республики Зимбабве. Подписанный меморандум и соглашения между ведущими университетами государств, планируется, дадут зеленый свет для всех, кто заинтересован в получении белорусского образования.

Наших коллег мы пригласили в нашу республику посетить учреждения образования для того, чтобы увидели, какой объем услуг мы можем оказать нашим коллегам и по каким конкретно направлениям. В этой связи порядка полутора десятков двусторонних соглашений было подписано между университетами, и мы ожидаем, что в ближайшее время будем с нашим коллегами обсуждать конкретные сроки визитов зимбабвийской стороны в Беларусь. Андрей Иванец, министр образования Беларуси

Взаимовыгодное сотрудничество