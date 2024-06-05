Что происходит с мобилизацией в Украине - в проекте "Тренды"

Реакцию это вызывает у тех людей, которые с этим столкнулись, которые оказались близки тем людям, которые с этим столкнулись. Но пропаганда работает очень качественно. Естественно, эти события официально или околоофициально освещать никто не будет, об этом не скажут по телевизору, об этом не будут говорить такие пророгульские мощные Telegram-каналы.

Полина Реутова, блогер