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Что происходит с мобилизацией в Украине - в проекте "Тренды"
Украинцы остались один на один со своими проблемами и вынуждены брать ситуацию в свои руки. Такое мнение в программе "Тренды" высказала блогер Полина Реутова. Официальный Киев умышленно замалчивает нарастающее противостояние украинцев и сотрудников ТЦК, которые продолжают похищать людей на улицах.
Реакцию это вызывает у тех людей, которые с этим столкнулись, которые оказались близки тем людям, которые с этим столкнулись. Но пропаганда работает очень качественно. Естественно, эти события официально или околоофициально освещать никто не будет, об этом не скажут по телевизору, об этом не будут говорить такие пророгульские мощные Telegram-каналы.
Смотрите программу "Тренды" ЗДЕСЬ
К чему ведет тотальная мобилизация в Украине? Почему происходящее в "незалежной" выгодно не только оружейным компаниям? Какие причины нарастающей эскалации по всему миру? Смотрите проект "Тренды" 5 июня после "Панорамы".
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