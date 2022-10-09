Что происходит с ценами в Беларуси после решения Президента о запрете на их рост

События этой недели войдут в историю белорусской экономики. Да и истории в целом. Когда ценам сказали "стоп". И они остановились. Решение принял Президент без оглядки на критику о "несвободном рынке". И без долгих раздумий. Так и прозвучало: "Это мое волевое решение". Мотивация простая: люди должны чувствовать себя в магазине комфортно. Долго не думая у полок, можем ли мы себе это позволить.



Речь идет не о социально значимых товарах, этот вопрос Президент поднял отдельно, а обо всем, что можно найти в магазине, от овощей до ювелирки. Наши журналисты и прошлись по магазинам, и съездили на рынки, и поговорили с людьми. И посмотрели, как поменялись ценники.



Подробности в репортаже Екатерины Круталевич.



Опрос белорусов:

Цены подросли и продолжают расти. Да, приходится смотреть на ценник, уже так себе не позволяешь, как раньше, выбирать все, что хотелось. Могу сказать, что одежда выросла в полтора раза, если не больше… Процентов 20-30, наверное, выросли. Фарш, макароны, сахар, кофе. Филе куриное очень дорогое стало в последнее время, другие продукты курицы (голень) ничего не растет, а вот именно филе - да, а так, в принципе, все нормально. Хотелось, чтобы дешевле было мясо, какие-нибудь крупы - самое элементарное.

Вопросы о ценах мы задавали людям в четверг в обед, еще до их "остановки". По сути, получив народную аналитику того, что происходило, начиная с весны.



На сколько в Беларуси подорожали продукты?

Продукты подросли в цене приблизительно на 13 %. Если молоко и мясо - на 11-12 %, то рыба больше чем на 20 %, гречка - на 17 %, одежда - на 18 %, парфюмерия - на 30 %. Даже сезонные овощи фрукты и те прибавили.

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси:

Нацбанк и правительство должны были отчитаться, "почему так"? Но с самого начала совещания стало ясно: сухими цифрами не обойдется.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

Это как раз не про инфляцию импорта. Когда на рынке дорожают товары просто из-за того, что их стало дороже закупать за границей и дороже везти. Это, конечно, уже произошло во всем мире из-за обилия санкций, которыми в этом году меряются политики.

Мировые показатели инфляции:

Польша 17,2 %

Латвия 21,5 %

Литва 22,4 %

Чехия 17,2 %

Столько заплатили люди за политические решения обесцениваем денег в своих кошельках? Не только Европа - Америка, Россия - с меньшими показателями в мировом рейтинге, но с одними из самых высоких в своей истории.

Два часа обсуждений с одной стороны макроэкономической ситуации, которую трудно изменить, а с другой длинной цепочки поставщиков, каждый из которых хочет заработать экстраприбыль - показало: вроде бы не запрещали, а получается плохо.

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси:

В результате люди все равно покупают и оказываются крайними в этой цепочке. Вот против этого и "поэтому так жестко" реагирует Президент.





Проверки КГК магазинов - история не единичная

Это к вопросу о том, почему торговлю надо проверять. Больше обращая внимание на тех, кто уже был замечен в похожих играх с ценами и покупателями. Это не все и не вся. Но, согласитесь, переплачивать просто потому, что кто-то заложил в ту же автомобильную запчасть не реальную, а выдуманную курсовую разницу, просто тревожась, что доллар подрастет - не очень правильно и не очень хочется. И вообще переплачивать не хочется ни за что.





Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Отдельный разговор на совещании будет про так называемые социально значимые и "не очень товары". Первые: муку, хлеб, молоко - вроде как нужно держать на контроле постоянно, а вот все остальное - "не социально значимое" можно отпустить в рост? - спрашивает Президент.

Почему дорожают сезонные овощи? Этот вопрос тоже поднимут на совещании. Картошка, морковка, лук. На них - вроде бы мелочи - сильнее всего видна цепочка, как зарабатывают недобросовестные посредники.

Если картофель в магазине стоит два рубля и выше - это стопроцентная накрутка на уже цену с заработком, заложенную фермером.

Магазин, если играет нечестно, может на том же объеме, что и фермер, заработать в два-три раза больше. Если это сеть, то цифры умножаются кратно. Так на каких условиях договариваются ретейлеры? Есть тот, кто ведет бизнес честно, а есть - кому, чтобы просто быть на полках - производитель даже платит процент от выручки. Официально войти в сеть вроде легко. Заполните бланки, пришлите сертификаты - выполните всю "вторую и третью" страницу и мы пришлем вам ответ. Но на деле не все так просто.





Агрокомбинат "Ждановичи" сотрудничает с двумя белорусскими торговыми сетями

Продает сети агрокомбинат яблоки по 1,3 рубля. Итоговая цена уже в магазине 1,70. Дорожает всего на 40 копеек, но это же не в два раза.

То есть, то же яблоко в течение года никуда не исчезает. На него не появляется дефицит, поэтому и цена не должна расти. Обсудив все это, от яблок до колец, Президент примет решение.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

И начался пересчет, там, где был сформирован некорректно (это мы нашли вежливое определение) в нужную сторону. Дешевле на рубль, два, пять, где-то цены вообще пропали.

Установили два подтвержденных факта поднятия ценников. По одному из них возбуждено уголовное дело в Лиде. Параллельно в сети появилась редкая, но критика: "В стране зажимают бизнесменов, рынком управляют вручную". На что практически сразу ответил МАРТ.

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли:

В разговоре за кадром все говорят - это будет непросто. Увязать всю эту историю в один механизм. В том числе контроля. Это ведь, по сути, одна экосистема, где продавцы ходят в те же магазины, что и покупатели. Кто-то продает услуги, покупая продукты, и наоборот. При этом нужно сохранить баланс, учитывая внешний геополитический шторм. Над этим сейчас и будут работать власти.

Но гораздо проще было бы, если бы не надо было "ловить и объяснять". Если бы, пусть не в идеальной схеме, но люди понимали: мы достаем деньги из кармана друг друга. Сегодня я куплю у одного дороже, а завтра дороже другому продам. И не всегда эта цепочка работает равномерно. Что делать пенсионерам, студентам, многодетным? Тому, у кого доход не экстра, а расход таким становится. До 20 октября такой план представят, а дальше будут корректировать и искать тот самый баланс. По-другому в Беларуси не будет.