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Что происходит в логистическом центре и какие настроения беженцев на 12-й день ожидания гуманитарного коридора в Европу
На границе с Польшей люди уже 12-й день ждут открытия гуманитарного коридора в Европу. Устав ждать милости от Запада и промерзнув на холодной земле, эту ночь все они провели в тепле. В транспортно-логистическом центре Беларусь для них организовала дополнительные площадки для размещения.
Там работают корреспонденты АТН Андрей Сыч и Кристина Камыш. Подробности в видео.
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