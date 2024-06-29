Что происходит в метро, когда оно ночью закрывается

В 40 минут после полуночи и до половины шестого - так называемое ночное окно. Короткий промежуток времени, когда метро закрывается для пассажиров. Но подземный город только просыпается. В тоннелях - проверка оборудования и ремонт, а в вестибюлях и на платформах - генеральная уборка.

Чистота, которая кажется такой привычной для белорусов. Она национальный бренд, который отмечают иностранцы. Согласно американскому интернет-ресурсу финансовых и аналитических новостей The Street, Минск вошел в тройку самых аккуратных городов мира. Блогеры из Лондона, Парижа, Нью-Йорка в шоке: в поездах метро люди не дерутся, а читают книги. Здесь нет грызунов, мусора и потопа, пассажиров встречает порядок. Ролики в социальных сетях становятся "вирусными". Эмоции американки, например, собрали миллион просмотров.

"Здесь чисто. Никто никого не насилует. Нет мусора и попрошаек тоже нет. И так тихо, что можно услышать, как падает булавка. Здесь даже можно есть с пола. Люди вежливые. Вот такой образ жизни здесь, - восхищается блогер из США. - Нам в США есть чему поучиться".

Образ жизни не напоказ, а начистоту. Этим отличаются белорусы, а значит, и наше метро. Лоск даже там, где не ступает нога пассажиров.

В тоннелях после снятия напряжения каждую ночь комплексные работы.

Промежуток временной очень маленький, в тоннеле люди находятся 3-3,5 часа, за это время нужно успеть очень много, рассказывает начальник дистанции пути № 1 службы пути и тоннельных сооружений Минского метрополитена Александр Никифоров.

"Самое сложное - это замена бетонных шпал в тоннеле на бетонном основании и смена рельсовых плетей. Это работы повышенного объема и сложности, где требуется много физической силы".

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Пение рельсов, где каждый звук (его высота, громкость, тембр) рассказывает о состоянии металла. Абсолютным музыкальным слухом в подземелье отличаются дефектоскописты. Километры пути они проходят в наушниках со специальным прибором.

О принципе работы с дефектоскопной тележкой рассказал начальник дистанции диагностики и ремонта инфраструктуры службы пути и тоннельных сооружений Минского метрополитена Сергей Клепча: "На раме с 4 колесами установлен прибор, по бокам находятся безэлектрические преобразователи (18 каналов на каждую рельсовую нить). Излучается ультразвук частотой 2,5 мегагерца в каждую рельсовую нить. И если есть дефект, в наушники оператору приходит сигнал. Это сплошной ультразвуковой контроль".

Профессия уникальная, а результат труда бесценный. На кону безопасность перевозок и жизни людей. В редких случаях, если операторы выявляют остродефектные рельсы, их заменяют в эту же ночь. Всего за неделю проверяют свыше сотни километров, это общая протяженность путей с тупиками и депо. Измеряют также габариты бетонных коридоров.

Обделка при всем желании не имеет геометрически правильную круглую форму. При прокладке возникали отклонения от геометрии. И методами маркшейдерских измерений проверялось, чтобы при навешивании кабельной продукции, оборудования подвижной состав не касался, не цеплял это все. Иван Щербин, маркшейдер маркшейдерской группы Минского метрополитена