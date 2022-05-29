Что происходит в Украине и почему западные политики заговорили о третьей мировой - разберемся в проекте "Клуб редакторов"

Главные события уходящей недели обсудили эксперты и гости "Клуба редакторов". Что происходит на территории Украины? Как Европа страдает от наплыва беженцев и собственных ошибок? Почему грузинский снайпер оказался прав, рассказывая о своей "белорусской" работе в августе 2020 года? Откровения профессионального киллера показали, как близко была наша страна к красной черте.