Что происходит в закулисье Дворца Республики перед Посланием Президента к белорусскому народу и парламенту

Завтра Агентство теленовостей готовит спецвыпуски, посвященные Посланию Президента. Во Дворце Республики будет работать выездная студия АТН, где в первой половине дня ожидаем экспертов и делегатов мероприятия. Полную версию Послания завтра в 21:00 покажут все национальные телеканалы. Экскурсию по закулисью Дворца Республики до важнейшего события провела Ольга Макей (подробности в видео).