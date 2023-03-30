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Что происходит в закулисье Дворца Республики перед Посланием Президента к белорусскому народу и парламенту

Лукашенко 31 марта обратится с ежегодным Посланием к белорусскому народу и парламенту

Завтра Агентство теленовостей готовит спецвыпуски, посвященные Посланию Президента. Во Дворце Республики будет работать выездная студия АТН, где в первой половине дня ожидаем экспертов и делегатов мероприятия. Полную версию Послания завтра в 21:00 покажут все национальные телеканалы. Экскурсию по закулисью Дворца Республики до важнейшего события провела Ольга Макей (подробности в видео).

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