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Что происходит во Франции, обсуждают гости и эксперты "Клуба редакторов"
Двойные стандарты официального Парижа не смущают соратников по демократическому мироустройству. Услышат ли остальные страны голос обычных французов? Разбираются эксперты и гости "Клуба редакторов". Почему задержанных на демонстрациях до сих пор не признали политзаключенными? Даже несмотря на блокировку работы журналистов, на акциях уже невозможно отрицать: Париж нарушает права человека. И при этом продолжает учить жизни других.
Власть после подавления, причем жестокого, людей калечат, выбивают глаза, есть убитые по "желтым жилетам". Власть говорит: ну вот видите демократию. Вот мы ее видим эту демократию. Она смогла этот конфликт регулировать. Но один кризис меняется другим. Это значит, что есть устойчивая тенденция к системному кризису всей модели Пятой республики во Франции. И Макрон ее олицетворяет. Такой тип лидеров, как сейчас Шульц в Германии, говорит о том, что их модель, как бы они ни раздували щеки, она неустойчива, она не просто подвержена кризисам. Эти кризисы ставят под угрозу всю модель существования обычного гражданина там.
А так же памятный день в Хатыни. Что белорусы не смогут забыть никогда, и кто сегодня - живое напоминание о зверствах нацизма? Смотрите "Клуб редакторов" - сразу после "Панорамы".
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