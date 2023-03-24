Что происходит во Франции, обсуждают гости и эксперты "Клуба редакторов"

Власть после подавления, причем жестокого, людей калечат, выбивают глаза, есть убитые по "желтым жилетам". Власть говорит: ну вот видите демократию. Вот мы ее видим эту демократию. Она смогла этот конфликт регулировать. Но один кризис меняется другим. Это значит, что есть устойчивая тенденция к системному кризису всей модели Пятой республики во Франции. И Макрон ее олицетворяет. Такой тип лидеров, как сейчас Шульц в Германии, говорит о том, что их модель, как бы они ни раздували щеки, она неустойчива, она не просто подвержена кризисам. Эти кризисы ставят под угрозу всю модель существования обычного гражданина там.

Вадим Гигин, председатель правления Белорусского общества "Знание"