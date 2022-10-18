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Что происходит вокруг Беларуси - продолжают разъяснять в коллективах страны

Факты против фейков. В коллективах Беларуси продолжают разъяснять ситуацию в стране. Сегодня рабочую группу встречали на предприятии "Брестгазоаппарат". Среди спикеров представители Министерств обороны и экономики, Комитета госбезопасности и других ведомств. Одна из целей - донести до людей объективную информацию о том, что происходит вокруг нашей страны и какие есть угрозы. Это информационные провокации, попытки дестабилизации общества, а также усиление западных войск на границе и санкции. Всего в отношении нашей страны развернули шесть пакетов ограничений и готовят седьмой. Однако промышленность справилась с вызовами и адаптировалась к новым условиям рынка. Один из показателей - успешная работа брестского предприятия. В компании трудятся 1 700 человек. Под брендом "Гефест" выпускают современную кухонную бытовую технику: плиты, духовые шкафы и воздухоочистители. 80 % товара уходит на экспорт.

В последнее время в связи со складывающейся обстановкой люди очень волнуются. Особенно по вопросу мобилизации. Представитель Совета безопасности сказал, что никакой мобилизации не будет! Поэтому люди успокоились. Я помощник директора, постоянно с коллективом общаюсь, и вижу, как они волнуются, особенно люди молодого возраста.
Николай Борисюк, помощник директора УП "Гефест-техника"

В ближайшее время рабочая группа посетит крупные предприятия Витебской и Гомельской областей.

Фото: БелТА

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