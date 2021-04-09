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Что раскрывают информационные фейки?
Интернет-пространство нередко наполнено недостоверной, а порой и провокационной информацией. Всегда ли это происходит случайно, и какие выводы делают "заказчики"? О целях и особенностях технологий вброса рассказал в проекте "Скажинемолчи" экс-участник Национального забастовочного комитета Илья Бегун.
И. Бегун: Эти люди проиграли, но считают себя умнее всех
Все прекрасно понимают, что если в политическом вопросе одна из сторон проиграла, любой нормальный человек говорит: хорошо. Я подумаю, как сделать лучше. И к следующим выборам исправляют свои ошибки и делают что-то лучше. Но есть те, кто не делает это лучше, но они считают, что умнее всех. Но обычно показывают, что с точностью наоборот. Эти люди по сути уже проиграли. Что происходит с людьми, которые их подписчики, интернет-аудитория? Они уходят. Это естественный порядок вещей. Невозможно удерживать людей, если ты показываешь проигрыш".
По словам Ильи Бегуна, называть подобные синтетические источники распространения недостоверных сообщений средствами массовой информации невозможно. Нужно вовремя уметь признавать проигрыш.
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