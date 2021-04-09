Что раскрывают информационные фейки?

Все прекрасно понимают, что если в политическом вопросе одна из сторон проиграла, любой нормальный человек говорит: хорошо. Я подумаю, как сделать лучше. И к следующим выборам исправляют свои ошибки и делают что-то лучше. Но есть те, кто не делает это лучше, но они считают, что умнее всех. Но обычно показывают, что с точностью наоборот. Эти люди по сути уже проиграли. Что происходит с людьми, которые их подписчики, интернет-аудитория? Они уходят. Это естественный порядок вещей. Невозможно удерживать людей, если ты показываешь проигрыш".