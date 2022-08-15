Что рассказали об Армии Крайовой документы, с которых сняли гриф секретности

Корреспонденты АТН подготовили специальный репортаж о деятельности Армии Крайовой в Беларуси. Сверхзадачей для армии нелегитимного польского правительства в изгнании было вернуть границы Польши на период 1 сентября 1939 года. Выполняя эту задачу, Армия Крайова, то есть армия Отечества, ничем не гнушалась: убивала мирных жителей, сжигала села и сотрудничала с нацистами. Это все подтверждено документами. Гриф "секретно" уже снят.

Контакт с оккупационными нацистскими властями Армия Крайова пыталась наладить еще в 1942-м, но табу на такое сотрудничество наложил Гиммлер. В 1943-м, после Сталинградской битвы, ситуация изменилась.





Один из крупнейших округов Армии Крайовой - Новогрудский. Его штаб находился в Лиде. Здесь руководство округа заключило с нацистами договор о сотрудничестве. Цель - борьба с советскими партизанами и теми людьми, кто им помогает. Нацисты поставляли "аковцам" оружие и беспрепятственно позволяли проводить мобилизацию в населенных пунктах.

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Все чаще подразделения "аковцев" стали проводить операции против советских партизанских формирований. В некоторых населенных пунктах нацисты и поляки проводили совместные летучки - составляли планы работы на неделю.

Немцы вооружили Армию Крайову, дали необходимые топографические карты, вооружение. Условие было одно - вы воюете с советскими партизанами - это наш общий враг. В обмен на это Армия Крайова обещала поставлять рабочую силу, ясно, что из православных белорусов. Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, доктор исторических наук, профессор

Структура Армии Крайовой была более сложной, нежели советских партизанских отрядов. Они имели своих связных, имели своих разведчиков среди местного населения. Это была довольно внушительная сила.





Сотрудничество Армии Крайовой и немецкой оккупационной администрации - это не разовая акция в одном населенном пункте. Подобный тандем наблюдался практически в каждом районе. Часто по доносу польских партизан нацистские карательные отряды отправлялись на выполнение задания.

Командир Наднеманского батальона Армии Крайовой Юзеф Сьвида - псевдоним Лех - договорился с нацистами о создании польского батальона для борьбы с большевизмом. Чтобы доказать свою лояльность и верность Третьему рейху, стал вершителем судеб для своих же "аковцев", которых освободили из Лидской тюрьмы. Часть людей он убил, тела разбросал на дороге в направлении Желудка. Тех, кто пытался бежать, расстреливал на месте. Затем о своем поступке доложил нацистскому руководству.