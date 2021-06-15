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Л. Гладкая о брифинге в Минске с участием Р. Протасевича
Всем очевидно: посадка в Минске самолета и слив Протасевича - подготовленная провокация коллективного Запада, чтобы придумать основания для введения санкций против Беларуси, наших крупных предприятий, против простых людей. Давление на страну идет по отработанной схеме.
Судите сами: результаты расследования никому оказались не нужны, кроме Беларуси. ICAO так и не обратилась к нашим авиационным властям за хоть какими-то разъяснениями или официальными сведениями по посадке самолета. Этот международный буллинг продолжается по сей день. Брифинг с участием Романа Протасевича накануне не стал исключением. Тему продолжит Людмила Гладкая в авторской рубрике "Площадка". (видео)
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