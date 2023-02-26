Что рассказали руководители элитного спецподразделения ДПС "Стрела" о своей работе накануне 30-летнего юбилея

Одно из самых заметных спецподразделений дорожной патрульной службы - "Стрела" - готовится отметить свой юбилей.

Развитие "Стрелы" началось еще в начале девяностых. В Минск стали чаще прилетать делегации. Встретить лидера дружественной страны безопасно и красиво - дело чести, и именно для этого 27 февраля 93 года создают специализированное подразделение ДПС ГАИ по сопровождению глав делегаций иностранных государств.

Уже 30 лет это подразделение остается самым элитным: здесь лучшие автомобили, самые опытные и подготовленные сотрудники, а экипажи принимают участие в операциях, информация о которых нечасто попадает в открытые источники.