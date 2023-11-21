Что рассказывали эвакуированные из сектора Газа белорусы и члены их семей?

Наши родные там еще остались. У меня там брат, трое братьев. Мы все оказались в такой ситуации в секторе Газа, когда как будто он никому не нужен в мире. Как будто это не тот мир. Где тот мир, когда нам говорят о демократии, правах человека, правовой закон? Это западные страны и Америка - это самое дьявольское. И это происходит на глазах мира. Весь мир это смотрит и никто не может остановить этих людей? Для меня, по-честному, это будет лежать на совести всего человечества. До конца дней.

Нидаль и Талина Махди