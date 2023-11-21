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Что рассказывали эвакуированные из сектора Газа белорусы и члены их семей?

Что рассказывали эвакуированные из сектора Газа белорусы и члены их семей?

41 человек. Белорусы и их семьи, эвакуированные из сектора Газа. Большая часть пассажиров - дети. Многие не были в Беларуси ни разу.

После пересечения границы сектора Газа и Египта на дальнейшую эвакуацию в Беларусь Каир дал 72 часа. Справились быстрее. Как это было и из какого ада бежали все эти люди? Неподдельные эмоции и благодарность Президенту Беларуси - смотрите специальный репортаж АТН "Операция "Эвакуация". Поручение выполнено!"

Я видел, как умирают люди. Почти 13 тыс. человек. Там 5 тыс. детей недоношенных. 5 тыс. Я, например, сплю и не знаю, буду утром просыпаться или нет. Если я просыпаюсь, я не знаю, кто умер из моих друзей, из моих родственников.
Абдель Шейх-Али, супруг гражданки Беларуси

"Я оставил моих братьев, моего отца и мою мать. Я не представляю, как они будут там. Я плачу за них... Может быть, я не увижу, может быть, я не увижу. Может, они умрут сегодня или завтра", - с болью в голосе говоритАбдель.

"Мы оставили его... (мужа - прим. ред.) там. Не знаю, как сейчас. Я так устала. У меня уже нет никаких сил. Война последние две недели, как вы знаете, света нет (плачет), еды нет, все истощены. Все истощены, на нервах.
Елена Шаад, гражданка Беларуси
Наши родные там еще остались. У меня там брат, трое братьев. Мы все оказались в такой ситуации в секторе Газа, когда как будто он никому не нужен в мире. Как будто это не тот мир. Где тот мир, когда нам говорят о демократии, правах человека, правовой закон? Это западные страны и Америка - это самое дьявольское. И это происходит на глазах мира. Весь мир это смотрит и никто не может остановить этих людей? Для меня, по-честному, это будет лежать на совести всего человечества. До конца дней.
Нидаль и Талина Махди

Их эмоции не требуют объяснения. Эти люди не начинали войну. Они не имеют ничего общего с ХАМАС, но разве это важно тем, кто на них - ракеты…


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Дом наш попал под бомбежку, выбило окна, стена упала. Вокруг дома тоже уже ничего не осталось. Газы уже практически нет. Все разбомбили. Дом я не видела с 10 октября.
Эмма Шейх-Али, гражданка Беларуси

Началось для них все 7 октября. Именно тогда Армия обороны Израиля ответом на массированный ракетный обстрел палестинского движения ХАМАС начала операцию в секторе Газа.


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