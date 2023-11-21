3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Что рассказывали эвакуированные из сектора Газа белорусы и члены их семей?
41 человек. Белорусы и их семьи, эвакуированные из сектора Газа. Большая часть пассажиров - дети. Многие не были в Беларуси ни разу.
После пересечения границы сектора Газа и Египта на дальнейшую эвакуацию в Беларусь Каир дал 72 часа. Справились быстрее. Как это было и из какого ада бежали все эти люди? Неподдельные эмоции и благодарность Президенту Беларуси - смотрите специальный репортаж АТН "Операция "Эвакуация". Поручение выполнено!"
Я видел, как умирают люди. Почти 13 тыс. человек. Там 5 тыс. детей недоношенных. 5 тыс. Я, например, сплю и не знаю, буду утром просыпаться или нет. Если я просыпаюсь, я не знаю, кто умер из моих друзей, из моих родственников.
"Я оставил моих братьев, моего отца и мою мать. Я не представляю, как они будут там. Я плачу за них... Может быть, я не увижу, может быть, я не увижу. Может, они умрут сегодня или завтра", - с болью в голосе говоритАбдель.
"Мы оставили его... (мужа - прим. ред.) там. Не знаю, как сейчас. Я так устала. У меня уже нет никаких сил. Война последние две недели, как вы знаете, света нет (плачет), еды нет, все истощены. Все истощены, на нервах.
Наши родные там еще остались. У меня там брат, трое братьев. Мы все оказались в такой ситуации в секторе Газа, когда как будто он никому не нужен в мире. Как будто это не тот мир. Где тот мир, когда нам говорят о демократии, правах человека, правовой закон? Это западные страны и Америка - это самое дьявольское. И это происходит на глазах мира. Весь мир это смотрит и никто не может остановить этих людей? Для меня, по-честному, это будет лежать на совести всего человечества. До конца дней.
Их эмоции не требуют объяснения. Эти люди не начинали войну. Они не имеют ничего общего с ХАМАС, но разве это важно тем, кто на них - ракеты…
Дом наш попал под бомбежку, выбило окна, стена упала. Вокруг дома тоже уже ничего не осталось. Газы уже практически нет. Все разбомбили. Дом я не видела с 10 октября.
Началось для них все 7 октября. Именно тогда Армия обороны Израиля ответом на массированный ракетный обстрел палестинского движения ХАМАС начала операцию в секторе Газа.
Большая семья из 14 человек, спасенных из сектора Газа, отправилась в Воложин
"Ситуация была сложная, но они держались" - участник миссии об эвакуации белорусов и членов их семей из сектора Газа
Всем спасенным из сектора Газа белорусам и членам их семей предоставят временное жилье и необходимые вещи
Президент
Все
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации государств
Качественное образование стало брендом Беларуси
Все дрова с третьего чемпионата по колке дров отправятся одиноким пожилым людям
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ