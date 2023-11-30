Что рекомендует ГАИ, чтобы избежать ДТП в условиях плохой погоды

На магистралях и в городах в такую погоду отмечается всплеск аварий. Снег и гололед - сложные дорожные моменты для каждого автолюбителя. Трафик в условиях ненастья становится плотнее. Растет статистика аварийности. Чтобы не попасть в ДТП на скользком покрытии, ГАИ дает рекомендации для водителей: быть максимально осторожными во время перестроений, а также следить за стрелками на спидометрах.