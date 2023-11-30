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Что рекомендует ГАИ, чтобы избежать ДТП в условиях плохой погоды

На магистралях и в городах в такую погоду отмечается всплеск аварий. Снег и гололед - сложные дорожные моменты для каждого автолюбителя. Трафик в условиях ненастья становится плотнее. Растет статистика аварийности. Чтобы не попасть в ДТП на скользком покрытии, ГАИ дает рекомендации для водителей: быть максимально осторожными во время перестроений, а также следить за стрелками на спидометрах.

Необходимо подготовить транспортное средство к таким погодным условиям - обязательное использование зимней резины. Просим избегать резких маневрирований, строго соблюдать установленную скорость движения, а лучше выбирать безопасную скорость. ГАИ постоянно осуществляет мониторинг состояния улично-дорожной сети, всегда готова прийти на помощь и оказать любое содействие как по устранению ДТП, так и любой другой помощи участникам дорожного движения.
Александр Алешкевич, начальник ОГАИ Московского РУВД г. Минска

При подъезде к пешеходным переходам также следует быть максимально внимательными, заранее снижать скорость. А пешеходам обязательно надо использовать светоотражающие элементы.

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